Amazon, Media Markt & Co.: DAS ist der Deal des Tages

Jeden Tag werben Online-Shops mit neuen Deals und Schnäppchen – pausenlos und massenhaft. Die sogenannten Deals des Tages überrumpeln dich? Dafür sind wir hier.

Wir schauen uns tagtäglich die besten Angebote im Netz an und zeigen dir, welcher Deal des Tages der beste ist!

Der Deal des Tages: Wo gibt es das beste Schnäppchen?

Tolle Angebote gibt es wie Sand am Meer. Ob bei Amazon, Media Markt, Saturn oder Otto: Die Seiten sind prall gefüllt mit Top-Deals des Tages. Aber nicht hinter jedem Angebot versteckt sich auch ein wahrer Schnapper. Wir krönen jeden Tag den besten Deal des Tages und zeigen, welche anderen tollen Angebote im Internet auf dich warten.

Der Deal des Tages: Ecovacs Ozmo T8 Saugroboter für 599 EUro

Du hast es satt, mit dem Staubsauger durch die Gegend zu laufen und mühselig die Wohnung zu putzen? Dann wäre eventuell der heutige Deal des Tages etwas für dich. Denn ein kleiner Freund könnte dir behilflich werden. Der Ecovacs Ozmo T8 Saugroboter putzt deine Wohnung in Windeseile blitzeblank.

Dank künstlicher Intelligenz erkennt der kleine Helfer Hindernisse und umgeht sie, ein On-Demabd-Video-Livestream macht die Nutzung des Roboters noch spaßiger. Durch eine ausgefeilte Objekterkennung gelingt dem Ecovacs Saugroboter außerdem eine schnelle Kartografierung aller deiner Räume für ein bestmögliches Putzergebnis.

Was aber sagen Tester zu dem kleinen Saugwunder? Laut Fachmagazin Computerbild macht der kleine automatische Staubsauger all das, was er soll - und das sogar richtig gut. Die Navigation sei top, seine Schnelligkeit gut. Den Schmutz entferne er anstandslos und präzise.

Bei Saturn gibt es den Roboter zur Zeit für 599 Euro statt 799 Euro. Das ist zwar eine gute Stange Geld für einen Saugroboter, die Laser-Technik und die gute Performance reißen das Ruder aber definitiv um. Ein wohlverdienter Deal des Tages.

Weitere Top-Angebote in der Übersicht

Der Deal des Tages ist nichts für dich? Keine Sorge, das Netz lässt dich nicht im Stich. Schließlich gibt es nicht nur den einen Deal, der unfassbar gut ist. Wir haben hier für dich eine kleine Übersicht aller Deals, die heute richtig reinhauen.

Deal des Tages: So sparst du ordentlich Geld

Augen auf bei der Deal-Suche. Folgende Tipps bewahren dich vor Fallen im Internet: Denn nicht jeder Deal ist auch wirklich einer.

Preise vergleichen: Der Preis springt jedem sofort ins Auge. Kaum ist der Angebotspreis fett gedruckt und der alte Preis in einem kräftigen Schwarz durchgestrichen, neigen wir dazu, sofort zu glauben, es handle sich um ein Knüllerangebot. Das ist nicht immer so. Vergleiche die Preise auf sogenannten Vergleichsportalen, um zu sehen, ob es sich bei dem Preis wirklich um den Bestpreis handelt. Vorsicht, Versandkostenfalle: Der Aktionspreis erstrahlt in einem leuchtenden Rot und simuliert "Das hier ist der Bestpreis". Auf dem Papier mag das auch stimmen. Aber kommen zusätzlich enorme Versandkosten zustande, wird aus dem Deal des Tages schnell der Fail des Tages. Zu viel Schnäppchenjägerei hat Konsequenzen: Wir alle lieben es, Deals zu schießen und zu sparen. Wer aber bei jedem Angebot zuschlägt, wird schon bald in einen leeren Geldbeutel blicken. Stelle dir immer die Frage, ob du jedes Angebot mitnehmen musst.

Der Deal des Tages lässt sich sehen. Die Übersicht der Angebote vereinfacht dir die Schnäppchenjagd zu großen Teilen. Also schau immer mal wieder rein, um den besten Deal des Tages nicht zu verpassen.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.