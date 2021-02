Amazon, Media Markt & Co.: DAS ist der Deal des Tages

Jeden Tag werben Online-Shops mit neuen Deals und Schnäppchen – pausenlos und massenhaft. Die sogenannten Deals des Tages überrumpeln dich? Dafür sind wir hier.

Wir schauen uns tagtäglich die besten Angebote im Netz an und zeigen dir, welcher Deal des Tages der beste ist!

Der Deal des Tages: Wo gibt es das beste Schnäppchen?

Tolle Angebote gibt es wie Sand am Meer. Ob bei Amazon, Media Markt, Saturn oder Otto: Die Seiten sind prall gefüllt mit Top-Deals des Tages. Aber nicht hinter jedem Angebot versteckt sich auch ein wahrer Schnapper. Wir krönen jeden Tag den besten Deal des Tages und zeigen, welche anderen tollen Angebote im Internet auf dich warten.

Der Deal des Tages: Amazon Kindle Paperwhite zum Tiefstpreis

E-Books bieten viele Vorteile: Hatte man früher das Problem, schwere Bücher mit in den Urlaub nehmen zu müssen, reicht heute ein Gerät mit 182 Gramm und die gesamte Bibliothek ist mit an Board. Aktuell bekommst du das Kindle Paperwhite mit 8 Gigabyte Speicher bei Amazon für 89,99 Euro. Bei einem Normalpreis von 119,99 Euro, sparst du heute 25 Prozent.

Das Display ist mit 6 Zoll ausreichend groß, um bequem lesen zu können und immer noch klein genug, damit das Gerät platzsparend in die Tasche passt. Im Gegensatz zum normalen Kindle ist das Paperwhite wasserfest, hat eine höhere Auflösung und ein verbessertes Frontlicht. Dank integriertem Bluetooth kannst du deinen Kopfhörer koppeln und so zum Beispiel auch Hörbücher über Audible hören. Neue Bücher sind bequem über den Amazon-Store via Wifi herunterladbar.

Dem „Chip“-Magazin gefällt in ihrem Test das scharfe Display, der riesige E-Book-Shop und das geringe Gewicht. Auch die sehr große Akkukapazität machte den Testern Freude. Ein Nachteil ist, das man mit diesem Reader auf das Amazon-Universum festgelegt ist. Insgesamt vergibt Chip die Testnote „sehr gut“. Für 89,99 Euro erhältst du hier ein qualitativ hochwertiges und technisch ausgereiftes Gerät.

Weitere Top-Angebote in der Übersicht

Der Deal des Tages ist nichts für dich? Keine Sorge, das Netz lässt dich nicht im Stich. Schließlich gibt es nicht nur den einen Deal, der unfassbar gut ist. Wir haben hier für dich eine kleine Übersicht aller Deals, die heute richtig reinhauen.

Deal des Tages: So sparst du ordentlich Geld

Augen auf bei der Deal-Suche. Folgende Tipps bewahren dich vor Fallen im Internet: Denn nicht jeder Deal ist auch wirklich einer.

Preise vergleichen: Der Preis springt jedem sofort ins Auge. Kaum ist der Angebotspreis fett gedruckt und der alte Preis in einem kräftigen Schwarz durchgestrichen, neigen wir dazu, sofort zu glauben, es handle sich um ein Knüllerangebot. Das ist nicht immer so. Vergleiche die Preise auf sogenannten Vergleichsportalen, um zu sehen, ob es sich bei dem Preis wirklich um den Bestpreis handelt. Vorsicht, Versandkostenfalle: Der Aktionspreis erstrahlt in einem leuchtenden Rot und simuliert "Das hier ist der Bestpreis". Auf dem Papier mag das auch stimmen. Aber kommen zusätzlich enorme Versandkosten zustande, wird aus dem Deal des Tages schnell der Fail des Tages. Zu viel Schnäppchenjägerei hat Konsequenzen: Wir alle lieben es, Deals zu schießen und zu sparen. Wer aber bei jedem Angebot zuschlägt, wird schon bald in einen leeren Geldbeutel blicken. Stelle dir immer die Frage, ob du jedes Angebot mitnehmen musst.

Der Deal des Tages lässt sich sehen. Die Übersicht der Angebote vereinfacht dir die Schnäppchenjagd zu großen Teilen. Also schau immer mal wieder rein, um den besten Deal des Tages nicht zu verpassen.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.