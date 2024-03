Aldi-Angebot: Discounter bietet Werkzeugkoffer TB150 von Scheppach sehr stark reduziert an

Discounter wie Aldi sind dafür bekannt, Woche für Woche einige Produkte zu besonders niedrigen Preisen im Angebot zu haben. Dabei geht es um die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen. Für den Einkauf muss man mittlerweile selbstredend nicht mehr in eine Filiale der Discounter-Kette gehen, sondern kann sich die Angebote bequem im Online-Shop🛒 des Versandhändlers bestellen und nach Hause liefern lassen.

Mal hat Aldi Angebote für Technik-Artikel, dann geht es wieder um Haushalt oder einen ganz anderen Bereich. Bei Aldi gibt es meist jede Woche am Montag und am Donnerstag neue Angebote. In diesem Artikel halten wir dich über die aktuellen Aldi-Angebote auf dem Laufenden.

Aldi-Angebot: Sonntag, 3. März 2024

Aldi hat einen Werkzeugkoffer im Angebot. Foto: Aldi

Ab Sonntag, den 3. März, hat Aldi ein Produkt für alle Heimwerker im Angebot. Dabei handelt es sich um die Werkzeugkoffer TB150 von der Marke Scheppach. Bei dem Discounter gibt es das Produkt im Online-Shop für 109 Euro – das sind stolze 60 Prozent weniger, als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den Werkzeugkoffer veranschlagt (279 Euro).

Hier findest du das Produkt🛒

Werkzeugkoffer TB150 von Scheppach bei Aldi im Angebot

Der stabile Werkzeugkoffer aus Metall (Aluminium) besteht aus einem Set mit stolzen 101 Teilen:

1 x Wasserpumpenzange

1 x Umschaltknarre

1 x Seitenschneider

1 x Kombizange

2 x Kardangelenke

2 x Bit-Adapter

1 x Stecknuss-Adapter

17 x Stecknüsse

5 x Biteinsätze

3 x Wobble-Verlängerungen + 1 mit Schlitten

1 x 5 m Maßband

1 x Hammer

1 x Trapezmesser + 5 x Ersatzmesser

1 x Handsäge + 3 x Sägeblatt

7 x Innensechskantschlüssel

1 x Bithalter

27 x Bits

8 x Ringmaulschlüssel

6 x Schraubendreher

2 x Präzisionsschraubendreher

1 x Steckgriff

1 x Spannungsprüfer

Die Maße des Werkzeugkoffers von Scheppach sind etwa 46 x 32 x 15,8 Zentimeter. Dabei wiegt das Produkt etwa 13,6 Kilogramm. Hier findest du das Produkt🛒

Neben den Angeboten bei Aldi, gibt es auch noch viele weitere Dinge, die die Kunden des Discounters interessieren. Egal ob es um Neuerungen oder anderen Änderungen bei der Discounter-Kette geht, wir halten dich auch über alles andere auf dem Laufenden, was du über Aldi wissen musst.