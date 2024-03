Aldi-Angebot: Discounter bietet Zyklonstaubsauger DD2504 von Dirt Devil sehr stark reduziert an

Discounter wie Aldi sind dafür bekannt, Woche für Woche einige Produkte zu besonders niedrigen Preisen im Angebot zu haben. Dabei geht es um die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen. Für den Einkauf muss man mittlerweile selbstredend nicht mehr in eine Filiale der Discounter-Kette gehen, sondern kann sich die Angebote bequem im Online-Shop🛒 des Versandhändlers bestellen und nach Hause liefern lassen.

Mal hat Aldi Angebote für Technik-Artikel, dann geht es wieder um Haushalt oder einen ganz anderen Bereich. Bei Aldi gibt es meist jede Woche am Montag und am Donnerstag neue Angebote. In diesem Artikel halten wir dich über die aktuellen Aldi-Angebote auf dem Laufenden.

Aldi-Angebot: Montag, 18. März 2024

Aldi hat einen Staubsauger im Angebot. Foto: Aldi

Ab Montag, den 18. März, hat Aldi ein Haushalts-Produkt im Angebot. Dabei handelt es sich um den Zyklonstaubsauger DD2504 von der Marke Dirt Devil. Bei dem Discounter gibt es das Produkt im Online-Shop für 79,99 Euro – das sind stolze 38 Prozent weniger, als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den Staubsauger veranschlagt (129,99 Euro).

Staubsauger DD2504 von Dirt Devil bei Aldi im Angebot

Der Staubsauger mit 700 Watt benötigt keine Beutel. Sein Staubbehälter fasst etwa 2,7 Liter und kann einfach entleert werden. Der Zyklonstaubsauger verfügt über einen HEPA 12 Filter, der waschbar ist und bis zu 99,5 Prozent der kleinen Staubpartikel entfernt. Als besondere Aufsätze gibt es beim DD2504 noch eine Kombibürste, ein Fugenwerkzeug und einen Möbelaufsatz.

Das Kabel des Staubsaugers hat eine Länge von etwa 6 Metern und insgesamt verfügt er über eine Reichweite von rund 9 Metern. Die Maße des Zyklonstaubsaugers von Dirt Devil sind etwa 36 x 29 x 49,5 Zentimeter. Dabei wiegt das Produkt etwa 4,9 Kilogramm.

