Aldi-Angebot: Discounter bietet Multischneider von Fackelmann stark reduziert an

Aldi-Angebot: Donnerstag, 22. Februar 2024

Aldi hat einen Multischneider von Fackelmann im Angebot. Foto: Aldi

Ab Donnerstag, den 22. Februar, hat Aldi ein Küchen-Produkt im Angebot. Dabei handelt es sich um die Multischneider/-zerkleinerer von der Marke Fackelmann. Bei dem Discounter gibt es das Produkt im Online-Shop für 29,99 Euro – das sind stolze 21 Prozent weniger, als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den Multischneider veranschlagt (37,99 Euro).

Hier findest du das Produkt🛒

Multischneider von Fackelmann bei Aldi im Angebot

Der Multischneider besteht aus einem Set mit 16 Teilen. Die Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl, was für ein müheloses Schneiden von Lebensmitteln führen soll. Außerdem verfügt der Multischneider von Fackelmann über Anti-Rutsch-Füße. In dem Set enthalten sind:

Deckel

Frischhaltedeckel

Behälter, groß

Adapter, groß

Adapter, klein

Julienne, klein

Julienne, groß

Feine Reibe

Grobe Reibe

Ingwer-/Kokosreibe

Restehalter

Stifteschneider, groß

Stifteschneider, klein

Zitruspresse

Eiertrenner

Reinigungsgabel

Zu dem Lieferumfang gehört neben dem Küchenprodukt selbst auch eine Rezeptkarte. Der Multischneider von Fackelmann hat etwa die Maße 26 x 14,5 x 15 Zentimeter und bringt es dabei auf ein Gewicht von circa 0,91 Kilogramm.

