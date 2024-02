Aldi-Angebot: Discounter bietet All-in-One-Drucker von HP stark reduziert an

Discounter wie Aldi sind dafür bekannt, Woche für Woche einige Produkte zu besonders niedrigen Preisen im Angebot zu haben. Dabei geht es um die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen. Für den Einkauf muss man mittlerweile selbstredend nicht mehr in eine Filiale der Discounter-Kette gehen, sondern kann sich die Angebote bequem im Online-Shop🛒 des Versandhändlers bestellen und nach Hause liefern lassen.

Mal hat Aldi Angebote für Technik-Artikel, dann geht es wieder um Haushalt oder einen ganz anderen Bereich. Bei Aldi gibt es meist jede Woche am Montag und am Donnerstag neue Angebote. In diesem Artikel halten wir dich über die aktuellen Aldi-Angebote auf dem Laufenden.

Aldi-Angebot: Donnerstag, 1. Februar 2024

Aldi hat einen All-in-One-Drucker im Angebot. Foto: Aldi

Am Donnerstag, dem 1. Februar, hat Aldi ein Büro-Produkt im Angebot. Dabei handelt es sich um den Deskjet 2821e von der Marke HP. Bei dem Discounter gibt es das Produkt im Online-Shop für 69,99 Euro – das sind stolze 22 Prozent weniger, als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den All-in-One-Drucker veranschlagt (89,99 Euro).

All-in-One-Drucker von HP bei Aldi im Angebot

Der angebotene Drucker von HP zeichnet sich durch eine hohe Druckgeschwindigkeit [8,5 Seiten pro Minute (Schwarzweiß), 5,5 Seiten pro Minute (Farbe)] aus. Außerdem kannst du ihn leicht über die HP-App einrichten und auch bedienen. Der Deskjet 2821e ist insgesamt sehr benutzerfreundlich und vielseitig. Des Weiteren verfügt der Drucker über einen automatischen 35-Blatt-Dokumenteneinzug und das Ausgabefach fasst maximal 25 Blatt.

Der All-in-One-Drucker hat ein Icon LC-Display, 7 Tasten und 5 LED-Anzeigen sowie eine zuverlässige Wi-Fi-Verbindung, durch die du Aufgaben schnell und leicht erledigen kannst. Mit der HP-App kannst du die Aktionen direkt von deinem Smartphone steuern. Die Maße des Deskjet 2821e lauten etwa 42,5 x 14,91 x 30,41 cm. Er wiegt 3,44 Kilogramm. Der Drucker wurde mit etwa 60 Prozent recyceltem Kunststoff hergestellt.

Neben den Angeboten bei Aldi, gibt es auch noch viele weitere Dinge, die die Kunden des Discounters interessieren. Egal ob es um Neuerungen oder anderen Änderungen bei der Discounter-Kette geht, wir halten dich auch über alles andere auf dem Laufenden, was du über Aldi wissen musst.