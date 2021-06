AirPods kriegen Konkurrenz: DIESE Alternativen sorgen für besten Sound

Als die erste Generation der In-Ear-Kopfhörer AirPods von Apple 2016 vorgestellt wurden, war der Spott groß: Viel Geld für winzig kleine Knöpfe im Ohr? Ist das gerechtfertigt? Schnell entpuppten sich die AirPods aber zu einem unschlagbaren Klangwunder, das vor allem in Sachen Qualität und Tragekomfort begeistern konnte. Bis heute führen die AirPods die Rangliste der Top-In-Ear-Kopfhörer an.

Wäre da nicht der hohe Preis, den Apple aufruft. Apple AirPods der 2. Generation mit kabellosem Ladecase kosten rund 229 Euro, bei Amazon ungefähr 70 Euro weniger. Die AirPods Pro kommen auf einen stolzen Preis von 279 Euro – bei Amazon kosten sie gerade 194 Euro im Angebot. Trotzdem ist das ein erstaunlicher Preis, der nicht jedem gefällt. Umso brillanter also, dass Apples Revolution die Konkurrenz dazu bewegt hat, eigene Kreationen auf den Markt zu bringen. Und die Alternativen haben es drauf! Und sind besonders eines: günstiger!

AirPods im Vergleich: Sind sie unschlagbar?

Die Bluetooth-In-Ears sind für Apple-Fans ein Must-have. Sie lassen sich schnell mit dem iPhone oder iPad synchronisieren, greifen fix auf Siri zu und können nach zweimaligem Tippen den nächsten Song abspielen. Das ganze funktioniert laut Kundenbewertungen auf Amazon auch einwandfrei. Bei fast 17.000 Bewertungen erhalten die kleinen Knöpfe 4,7 von 5 Sternen. Ein großer Vorteil: Im Ladecase lassen sich die AirPods aufladen.

Diese Alternativen sind deutlich preiswerter

Was Apple kann, können andere Technikunternehmen schon lange – so scheint die Kampfansage gegen das Mega-Unternehmen zu sein. Denn die Innovation blieb nicht lange ohne Konkurrenz: Marken wie etwa Soundcore, TaoTronics und Sony etablierten selbst In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt, die stark an die AirPods angelehnt sind. Die Alternativen fallen aber vor allem durch ihren günstigen Preis auf.

Sony WF-XB700 Bluetooth-Kopfhörer

Mit Sony ist ein starker Konkurrent in den Kampfring um die beste Alternative der AirPods gestiegen. Für 74,99 Euro gibt es die Kopfhörer-Chips gerade bei Amazon im Angebot. Ähnlich wie die bei den AirPods stellen Schweiß und Wasserspritzer dank IPX4-Wasserbeständigkeit keine Probleme dar.

Laut Sony soll der Akku der In-Ear-Kopfhörer bis zu 18 Stunden halten. Ein integriertes Mikrofon ist vor allem für Telefonate sinnvoll, die Sprachsteuerung per Siri oder Google Assistant ermöglicht sogar das freihändige Entgegennehmen von Anrufen. Das Verbraucherportal IMTEST hatte das Modell bereits 2020 getestet. Negativ fiel hier aber das fehlende Noise-Cancelling auf. Auch puncto Klangqualität wollten die Kopfhörer nicht überzeugen. Außer einem Extra-Bass klangen die Alternativen eher blechern. Es gab eine Gesamtnote von 3,0 im Test.

OTIUM True Wireless EarBuds

Gerade die Ähnlichkeit des Designs lässt die In-Ear-Kopfhörer von OTIUM fast so aussehen wie ein Zwillingspaar der AirPods. Dabei handelt es sich um Earbuds, die mit 29,99 Euro deutlich günstiger sind als das Original. Eine einmalige Aufladung ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden.

Plus: Mithilfe der beigelegten Mini-Ladebox lässt sich die AirPods-Alternative um weitere 30 Stunden aufladen. Auch hier ist in jedem Kopfhörer ein Mikrofon eingebaut. Eine smarte Sensortechnik erlaubt es dir außerdem, per Swipe Musik zu stoppen oder wiederzugeben.

Soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer

In edlem Schwarz erstrahlt die AirPods-Alternative von Soundcore: Die Earbuds filtern bei Telefongesprächen Hintergrundgeräusche heraus, um die bestmögliche Sprachqualität zu gewährleisten. Laut Soundcore sollen die In-Ear-Kopfhörer sieben Stunden halten, mit Ladecase sogar 40 Stunden. Auch hier gilt: Der Wasserschutz ermöglicht das Musikhören sogar beim Schwitzen und bei Regen. Für knapp 46 Euro sind die Earbuds deutlich erschwinglicher als Apples AirPods.

Bei über 24.000 Bewertungen auf Amazon fällt jedoch ein großes Manko auf: Der Sound mag zwar noch so gut sein, die Handhabung der Earbuds sei aber gewöhnungsbedürftig. Viele kritisieren, dass die Lautstärke nicht an den Kopfhörern selbst geregelt werden kann. Ein Feature, das allerdings selbst AirPods nicht besitzen!

AirPods-Alternativen: Für wen sind die Modelle sinnvoll?

Nicht jeder gehört zur Fangemeide von Apple. Umso schöner ist es, dass es eine große Vielfalt an günstigen Alternativen auf dem Markt gibt. Bluetooth-Kopfhörer sind vor allem für Sportler geeignet, da kein Kabel im Weg hängt und alle Traingseinheiten mühelos durchgeführt werden können.

Aber auch im Alltag machen die kabellosen Modelle viel Spaß, ob beim Hören eines Podcasts während des Hausputzes oder beim Telefonieren – der Bewegungsspielraum durch die AirPods-Alternativen ist ihr größter Vorteil. Und ein entscheidendes Plus: Die Modelle sind allesamt günstig. Das ist für Tollpatschige ein wichtiger Faktor, denn die Ohrstecker gehen schnell verloren. Je günstiger die Modelle, desto weniger schmerzt der Verlust. Zudem beweisen die Modelle, dass ein günstiger Preis nicht mit schlechterem Sound einhergeht. Die Qualität stimmt trotzdem!

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.