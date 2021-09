„Shopping Queen” (VOX): Riesige Überraschung, plötzlich sind SIE in der Show zu sehen

Bei „Shopping Queen” in Köln gibt es diese Woche prominenten Besuch. Während die Kandidatinnen um den Sieg kämpfen, bekommen sie als Unterstützung eine ganz besondere Shopping-Begleitung. 5 Stars, die in ihrer langjährigen Bühnen-Karriere bereits etliche Trends mitgemacht haben und die den „Shopping Queen”-Mädels eine große Hilfe sein dürften.

„Es kommen Männer. Jetzt habe ich's gesagt. Ich bin diese Woche nicht der Einzige, sondern es kommen richtig aufregende Jungs”, verrät Designer Guido Maria Kretschmer schon vorab. Aber wer könnte sich hinter den ominösen Promi-Gästen verstecken?

„Shopping Queen”: Guido Maria Kretschmer verspricht Kandidatinnen prominente Begleitung

Nach großem Rätselraten steht fest: Die Jungs von „Team 5” sind mit an Bord und sollen den Frauen mit ihrer modischen Erfahrung zur Seite stehen. Bereits die Ankündigung sorgt bei den Damen für Begeisterung.

Aber wer ist eigentlich „Team 5”? Die Mitglieder lassen das Phänomen „Boyband” wieder auferstehen. Mit dabei, zwei alte Hasen aus dem Showgeschäft. Marc Terenzi und Jay Khan. Die beiden konnten bereits in der Vergangenheit mit ihren Bands „US5” (Jay Khan) und „Natural” ( Marc Terenzi) ihre Fans begeistern, jetzt sind sie zurück und versuchen ihr Glück in der Schlagerwelt.

---------------

Das ist „Team 5”:

Neben Marc Terenzi und Jay Khan sind auch David Lei Brandt, Joel de Tombe und Sven Light mit dabei

„Komm zurück zu mir” ist der erste Song von „Team 5”

David Lei Brandt war vorher vor allem als Tänzer aktiv und arbeitete unter anderem für Sängerin Lady Gaga

Sven Light nahm 2018 als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar” teil

Mit ihrer Musik wollen „Team 5” alte Boyband-Hits auf deutsch neu interpretieren

---------------

„Shopping Queen”– Jay Kahn wird in VOX-Show zum Shopping-Begleiter

Kandidatin Ariane hat wohl den Jackpot in der Woche gezogen, sie darf mit Frontmann Jay Khan losziehen. „Ist ein ganz netter Kerl, ich mag den Jay sehr sehr gerne”, schwärmt Guido schon bevor das Shopping-Gespann den ersten Laden betreten hat.

---------------

Das ist „Shopping Queen”:

Die TV-Sendung wird seit Januar 2012 auf VOX ausgestrahlt

Kommentiert wird die Sendung von Designer Guido Maria Kretschmer

In der Show treten an fünf Tagen, fünf Kandidatinnen gegeneinander an

Wer das zum Motto passendste Outfit findet, darf sich am Ende über den Sieg freuen

„Shopping Queen” kommt täglich um 15.00 Uhr auf VOX

---------------

Das Motto in dieser Woche: „Boys, Boys, Boys! Style dich für ein Date mit einem Boybandmitglied deiner Wahl!” Es darf also heiß werden. Bei der Frage, mit welchem Boyband-Mitglied Ariane gerne mal auf eine Date gehen würde, geht die Kölnerin gleich mal aufs Ganze.

Danni Büchner ist auf 180 – „Finde es ganz, ganz schlimm“

Ihre Überlegung: „New Kids on the Block”-Sänger Jordan Knight. Als Ariane dann aber erfährt, dass der Sänger bereits über 50 Jahre alt ist, ändert sie ihre Entscheidung und sagt: „Das ist mir zu alt”. Dann fragt sie frech Shopping-Begleiter Jay nach seinem Alter. Als der antwortet 39 Jahre alt zu sein entscheidet Ariane spontan: „Dann nehme ich dich”.

Der verdutzte Jay fragt gleich mal nach, ob sich Ariane sicher ist, erwidert dann aber auf ihre Frage „Gehst du mit mir auf ein Date?” mit: „sehr gerne!”.

---------------

Mehr zu „Shopping Queen”

„Shopping Queen“: BVB-Kandidatin stellt sensationellen Rekord auf

Guido Maria Kretschmer zieht um – dieses rührende Andenken nimmt er aus Berlin mit

Guido Maria Kretschmer zeigt Foto aus seiner Jugend – hättest du ihn erkannt?

---------------

Nach langem Suchen geht es für Ariane dann auf den Laufsteg. „Wir haben wie die Wahnsinnigen geshoppt und das bis zur allerletzten Sekunde, aber das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach absolut sehen lassen”, kündigt Jay an.

„Shopping Queen“ : Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin aus Dortmund packt aus und verrät dieses streng geheime Liebes-Geheimnis

Im schwarzen Flatterkleid mit Lederjacke und Schnür-Pumps begeistert Ariane nicht nur Guido, sondern auch ihre Konkurrentinnen. Am Ende darf sich die Kölnerin über 31 Punkte freuen. Zu sehen ist die Folge vorab auf TV NOW und am Montag (6. September) um 15.00 Uhr auf VOX.

Guido Maria Kretschmer: „Shopping Queen”-Star total begeistert

„Shopping Queen”- Star Guido Maria Kretschmer kommt nicht nur bei guten Outfits ins Schwärmen, wie er hier beweist. (sj)