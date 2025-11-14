Thermomix-Kunden schauen neidisch ins Ausland – es geht um dieses neue Angebot

Gemüse stylen und spiralschneiden. All das kann der Thermomix TM7 problemlos. Zumindest, wenn Kunden den dazu notwendigen Zubehörteil im Kauf mit erworben haben. Doch genau an dieser Stelle kam es bei deutschen Thermomix-Nutzern zuletzt immer wieder zu Unmut.

Denn auf Facebook bewirbt „Thermomix Österreich“ den TM7 eben genau mit Gemüse mit Spiralschneider. Schnell wundern sich deutsche Nutzer, wo das Produkt erhältlich ist. Sowohl Verfügbarkeit, als auch Preisgestaltung sorgen für Verwirrung. Doch keine Sorge, wir haben nachgefragt.

TM7 mit Gemüse Styler auch in Deutschland

„Den Gemüse Styler mit Spiralschneider für den TM7 gibt es zurzeit zusammen mit dem Thermomix TM7 im Kampagnen-Paket „Kochen mit Style“ – noch bis zum 30. November“, betont Herstellerfirma „Vorwerk“ auf Anfrage dieser Redaktion. So ist das Gesamtpaket auch in Deutschland mittlerweile erhältlich. Doch es gibt einen Haken.

Wer bereits einen TM7 in seiner Küche stehen hat und diesen um den Gemüse Styler mit Spiralschneider erweitern will, muss sich aktuell weiter gedulden. Denn ab wann es den Zusatz einzeln zu erwerben gibt, konnte uns „Vorwerk“ noch nicht mitteilen. Wer sich allerdings für das Gesamtprodukt interessiert, der wird hier fündig – und das zu lohnenswerten Konditionen.

Thermomix-Angebot bis Dezember

Die allerdings nur noch über eine kurze Zeit ihre Gültigkeit behalten. Denn im Dezember endet das Kombiangebot aus TM7 und Gemüse Styler mit Spiralschneider und damit auch die null Prozent Finanzierung, mit der Kunden aktuell laut Angaben des Herstellers 129 Euro beim Kauf sparen können.

Wer sich also, ohne viel Aufwand, keine Sorgen um ein gelungenes Weihnachtsessen machen will, den lockt „Vorwerk“ geschickt mit dem aktuellen Thermomix-Deal. Und verhindert im Idealfall damit sogar das ein oder andere Familiendrama an den Feiertagen.