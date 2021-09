Die Billig-Airline Ryanair sorgte schon oft für negative Schlagzeilen.

Mit diesem Angebot dürfte das Flugunternehmen zwar einige Kunden gewinnen, aber sicherlich gefällt die Aktion nicht jedem. Denn Ryanair setzt auf ein Konzept, dass wohl eher kontraproduktiv ist in Zeiten des Klimawandels.

Ryanair lockt Kunden mit Wahnsinns-Angebot – doch es dürfte nicht jedem gefallen Foto: imago/Jochen Tack

Ryanair: Billige Angebote für Flugwillige

Vielen Menschen, die in den Urlaub auf Mallorca, nach Italien oder in die Türkei fliegen wollen, setzen auf ein günstiges Angebot. Geld sparen möchte eigentlich jeder. Davon profitieren Billig-Airlines wie Ryanair. Insbesondere dann, wenn sich noch auf tolle Angebote setzen.

Doch nicht erst seit dem letzten Klimabericht ist klar: Fliegen schadet unserer Umwelt enorm. Viele Fluglinien versuchen deshalb, sich umweltfreundlicher zu geben. Die Airline aus Irland jedoch wird mit ihrem neuen Angebot eher dafür sorgen, dass noch mehr Leute in den Flieger steigen: „Buy one get one half price“ heißt das Konzept. Zu Deutsch: Kaufe einen und bekomme den zweiten zum halben Preis.

Noch bis am Mittwoch um Mitternacht winken auf bestimmten Routen zwei Plätze zum Preis von eineinhalb. Bei den Flügen handelt es sich um eine Auswahl von über 1000 Strecken. Insgesamt gibt es 500.000 „Buy one get one half price“-Sitze. Noch bis Mitternacht (1. September auf 2. September) können Kunden zugreifen.

Ob die Aktion von Ryanair so im Sinne von Klimaschutz und Umwelt ist?