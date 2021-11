Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Ruhr Park Bochum: Große Änderungen in der Vorweihnachtszeit! DAS müssen Besucher jetzt wissen

Im Ruhr Park Bochum bricht Weihnachtsstimmung aus. Damit kommen auch viele Neuerungen. Alles was du für dein vorweihnachtliches Shopping im Ruhr Park wissen musst, findest du hier.

Die Adventszeit bringt vor allem neue Öffnungszeiten und viele Events im Ruhr Park Bochum mit sich. An einigen Tagen kann man so schon eine Stunde früher in Deutschlands größte Open-Air-Mall. Auch verspricht das „Winterwunderland“ weihnachtliche Shopping-Stimmung.

Der Ruhr Park Bochum lockt Kunden mit ausgelassener Weihnachtsstimmung. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ruhr Park Bochum: DAS müssen Besucher jetzt wissen

An allen Adventssamstagen kann man im Ruhrpark länger shoppen. Das Einkaufszentrum öffnet dann nämlich schon um 9 Uhr, statt um 10 Uhr, seine Pforten. Konkret sind es der 4., 11., und 18. Dezember. Zusätzlich zum längeren Shopping findet an den Adventssamstagen ab 12 Uhr die beliebte Weihnachtsparade im 2-Stunden-Takt statt.

Das ist der Ruhr-Park Bochum:

er zählt zu den größten Einkaufszentren in Deutschland

am 14. November 1964 gegründet

rund 160 Geschäfte auf 125.000 Quadratmetern

Gründer war der Investor Edward J. Roberts

Für weihnachtliche Stimmung sorget das „Winterwunderland“. Verteilt über den ganzen Ruhrpark entdeckt man kleine Hütten. Hier gibt es die typischen Weihnachtsmarkt-Snacks: Churros, Langos, Waffeln oder Backkartoffeln. Natürlich darf auch der Glühwein hier nicht fehlen.

Ruhr Park Bochum: Besucher erwartet weihnachtliche Unterhaltung

Neben der Weihnachtsmarkt-Atmosphäre, dürften sich die Besucher auf ein Bühnenprogramm freuen. Unter dem weißen Zelt in der Mitte des Einkaufzentrums finde folgende Events statt:

Samstag, 27. November : Daniel Dirk performt seine „Swinging Christmas Show“ mit amerikanischen Weihnachtssongs (11.30/13.30/14.30/16.30 Uhr).

: Daniel Dirk performt seine „Swinging Christmas Show“ mit amerikanischen Weihnachtssongs (11.30/13.30/14.30/16.30 Uhr). Samstag, 4. Dezember : Kinder-Bühnenshow „Ritter Rost räumt auf für Weihnachten“ (11/13/15/17 Uhr).

: Kinder-Bühnenshow „Ritter Rost räumt auf für Weihnachten“ (11/13/15/17 Uhr). Montag, 6. Dezember : Der Weihnachtsmann empfängt Kinder auf der Bühne (10 bis 12 Uhr).

: Der Weihnachtsmann empfängt Kinder auf der Bühne (10 bis 12 Uhr). Samstag, 11. Dezember : Martin Pfeiffer singt deutsche Weihnachtslieder (11/13/15/17 Uhr).

: Martin Pfeiffer singt deutsche Weihnachtslieder (11/13/15/17 Uhr). Samstag, 18. Dezember: Boysie White singt Gospelgesänge 11.30/13.30/14.30/16.30 Uhr).

Ruhr Park Bochum: Das sind die Corona-Regeln

Natürlich geht das Weihnachtsshopping nicht ohne Corona-Regeln. Deswegen gilt in allen Läden und unter dem weißen Zelt die Maskenpflicht. In der Innengastronomie, an den Hütten, im Kino und bei körpernahen Dienstleistungen gilt die 2G-Regel. Außer bei Friseuren, da gilt 3G. (ts)

