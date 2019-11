Riverboat (MDR) – Zuschauer teilt gegen Kim Fisher aus: „Geilt sich an den Muskeln von Henning Baum auf“

Freitagabend, 22 Uhr, Riverboat im MDR. Oder sollte es am Freitag besser heißen: Die Henning Baum-Show im MDR?

Denn die Moderatoren Jörg Kachelmann und Kim Fisher arbeiteten sich geschlagene 25 Minuten am „letzten Bullen“ ab. Besonders Kim Fisher schien dem 47-jährigen Schauspieler geradezu verfallen.

Die anderen Gäste schauten zum Beginn von Riverboat ziemlich in die Röhre, wirkten sie doch eher wie Platzhalter für die cognacfarben Sessel. Doch so viel sei verraten: In den zwei Stunden Sendezeit kamen auch neben Henning Baum weitere Gäste zu Wort.

Die Riverboat-Moderatoren Kim Fisher und Jörg Kachelmann diskutieren mit:

Sängerin Tanja Lasch

Moderatorin Panagiota Petridou

Comedian Paul Panzer

Ex-Kunstberater Helge Achenbach

Musiker Michael Schulte

Schauspieler Henning Baum

Schauspieler Steve Windolf

Riverboat (MDR): Kim Fisher schwärmt und schwärmt und schwärmt

„Du weißt, ich will dich darauf nicht reduzieren. Ich muss erst mal über deine Muskeln reden“, bricht Kim Fisher das Eis. Für sie stellt sich die Frage: „Was muss man machen, damit man so aussieht?“

Die Frage richtet sie an Henning Baum, der von 2010 bis 2014 in der Krimiserie „der letzte Bulle“ den Ober-Macho-Polizisten spielte.

Verlegen erwidert er auf die Frage: „Ihr werdet euch wundern, ich habe in letzter Zeit viel Porridge gegessen. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen.“ Wasser, Milch, weiche Haferflocken („bin ja ein Softy“), Salz, Zucker, ein halber Apfel - fertig sei das gesunde Frühstück.

Henning Baum bei Riverboat. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Natürlich sorgt in erster Linie nicht seine Ernährung, sondern schweißtreibende Workouts für den straffen Body.

Dies beweisen Videos aus Südafrika: Henning Baum, wie er Traktorreifen durch die Gegend schubst. Hennig Baum, wie er mit einer Hand Liegestütz macht, Hennig Baum, wie er an einem Gerüst in der Luft baumelt.

Da bleibt Moderatorin Fisher beinahe die Luft weg vor lauter Begeisterung.

„Moderatorin geilt sich an den Muskeln von Henning Baum auf“

Doch hat Henning Baum sich extra für seinen neuen Kinofilm „der letzte Bulle“ in Form gebracht? Keineswegs. Zuvor hätte er bereits Kniebeugen gemacht. Darauf entzündete sich sein Knie. Der Schauspieler setzte Blutegel ein, die sich vollsaugten. Wirklich gebracht hat die Kur aber nichts. „Lass uns doch bitte wieder über deine Muskeln reden“, wendet sich die Moderatorin angeekelt ab.

Dass der Schauspieler bis dahin nur auf seine äußerlichen Attribute reduziert wurde, scheint nicht jedem Zuschauer zu gefallen. „Die Moderatorin geilt sich an den Muskeln von Henning Baum auf und Kachelmann disqualifiziert sich als Oberspießer. Tolle Sendung!“, holt ein User bei Twitter zum Rundumschlag aus.

Weitere Zuschauer erfreuen sich besonders an Talk-Gast Paul Panzer. Der Comedian sorgt mit humoristischen Einwürfen immer wieder für Lacher. Auch der Twitter-Gemeinde bleibt das nicht verborgen: „Paul Panzer im Riverboat... Herrlich....“

Auch anderen Zuschauern hatten an der Folge ihre Freude, „Großes Lob wieder eine schöne und lustige Sendung“, twittert einer.

Riverboat-Sendungen bis Juli 2020 im Vorverkauf

Jetzt stehen auch die nächsten Aufzeichnungs- und Sendetermine fest! Hier könnt ihr euch Tickets sichern. (mb)