Rewe-Kunde entdeckt Produkt und ist stinksauer: „Kann doch nicht euer Ernst sein“

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Nachhaltig ist das nicht, oder? Das fragt sich eine Kundin beim Blick auf zwei Preisschilder in einem Rewe-Supermarkt.

Im Regal mit den Haushaltsreinigern fand eine Rewe-Kundin zwei Preisschilder, die sie wütend machten: „Das kann doch nicht euer Ernst sein?“, fragt sie entsetzt.

Rewe: Kundin ist wütend über ein Angebot im Supermarkt. Ist ihre Wut berechtigt?

Rewe: Nachfüllverpackung doppelt so teuer

Was ist passiert?

Der Badreiniger kostet in der handelsüblichen Verpackung mit 750 ml 2,29 Euro. Das macht auf den Liter gerechnet 3,05 Euro pro Liter. Die danebenstehende Nachfüllpackung kostet 1,69 auf 250ml und damit ganze 6,80 auf den Liter.

Nach Adam Riese ist das fast doppelt so viel für die Nachfüllpackung: „‚Umweltfreundliche‘ Nachfüllpackung. Ist doppelt so teuer wie die normale Flasche“, folgert auch die Kundin.

Rewe: Es gibt einen Unterschied zwischen den Produkten

Doch Obacht! Dieses Rechenergebnis stimmt an der Stelle nicht. Denn wie Rewe auf Anfrage von DER WESTEN mitteilt, ist das Produkt in der Nachfüllpackung nicht dasselbe wie in der normalen Flasche.

„Der umweltfreundliche ‚Biff Nachfüller 250ml ist ein Konzentrat.“ Das heißt, dass die Flüssigkeit mit Wasser verdünnt werden muss, sonst wäre sie viel zu stark. Nach Angaben von Rewe reiche das Konzentrat ebenfalls für 750ml und ist damit günstiger als die Originalflasche. Dann lassen sich die Preise nämlich einfach nebeneinander vergleichen und siehe da: Die Nachfüllpackung kostet 60 Cent weniger.

Bei einem Preis von 2,29 Euro sind das also fast 25 Prozent weniger Geld, das der Kunde ausgeben muss. (evo)