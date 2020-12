Weiter zu viele Ausflügler in Winterberg und der Eifel

Viele Parkplätze sind am Mittwochmittag in Winterberg schon wieder belegt.

Die Besucherströme nach Winterberg und in die Eifel ebben nur langsam ab.

Winterberg/Aachen. Trotz verstärkter Kontrollen und Einschränkungen bei Parkangeboten hat sich der Ansturm von Tagesausflüglern auf das verschneite Winterberg im Sauerland am Mittwoch nur leicht verringert. „Es sind nur etwas weniger als am Dienstag“, sagte eine Stadtsprecherin am frühen Nachmittag.

Die Stadt erneuerte ihre Aufforderung, wegen der Corona-Pandemie auf Besuche zu verzichten. Appelle kamen auch aus der Städteregion Aachen: Besucher sollten auf Ausflüge an die Pisten in der Eifel verzichten. Die großen Menschenansammlungen erschwerten die Einhaltung von Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen und erhöhten das Risiko einer Ansteckung, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der Städteregion.

Winterberg hatte am Dienstag wegen des enormen Besucherandrangs eine personelle Verstärkung des Ordnungsamtes und der polizeilichen Einsatzkräfte sowie den Einsatz von Sicherheitsdiensten angekündigt. Die Maskenpflicht wurde auf weitere Gebiete im Stadtgebiet ausgeweitet, die Parkflächen wurden erheblich eingeschränkt. (dpa)