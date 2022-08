Urlaub aus, Stau voraus: Volle Autobahnen am Wochenende

In gleich fünf Bundesländern enden die Sommerferien. Das heißt auch: Urlaubsrückkehrer fluten die Straßen. Wo wird es eng?

Berlin/München. Auf vielen Urlaubsrouten herrscht am kommenden Wochenende (19. bis 21. August) wieder Staugefahr. Weil in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt die Sommerferien enden, wird es vor allem auf den Rückreisestrecken von Süden in Richtung Norden und Nordosten sowie auf den von der Küste wegführenden Fernstraßen voll werden. Das prognostiziert der Auto Club Europa.

Andere Bundesländer sind noch mitten in den Ferien, was sich ebenfalls auf den Autobahnen bemerkbar macht. In Richtung Alpen und Küsten wird es vor allem am Samstag, zum klassischen Bettenwechsel, wieder voll auf den Straßen. Die Stoßzeiten liegen laut dem ACE zwischen 8 und 16 Uhr.

Ab Samstag wird es voll

Die Heimreisenden füllen am Samstag ab dem späten Vormittag die deutschen Autobahnen - bis in den Abend hinein ist mit Staus zu rechnen. Das gilt auch für Sonntag, wo die Staugefahr auf den Rückreiserouten „sehr hoch“ ist, wie der ACE warnt.

Mit Staus und Verzögerungen ist besonders in den Großräumen Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München zu rechnen sowie auf den Haupt- und Nebenstrecken von und zu den Küsten. Stocken kann es zudem vor allem auf folgenden Routen, oft in beiden Richtungen:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck A 2 Hannover - Berlin A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau A 4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Neumünster - Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 München - Nürnberg - Berlin A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse A 20 Lübeck - Rostock A 24 Hamburg - Berlin A 31 Dreieck Bunde - Leer A 45 Olpe - Hagen A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen A 93 Rosenheim - Kiefersfelden A 95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 Kreuz Memmingen A 99 Umfahrung München

Österreich und Schweiz

In Österreich sind nicht nur viele Urlauber in die Berge unterwegs, sondern durchfahren das Land auch in Richtung Mittelmeer - oder sie kommen von dort zurück.

Vor allem die Tauern- (A 10), die Inntal- (A 12) und die Brennerautobahn (A 13) sind mögliche Staufallen. Lange Wartezeiten drohen außerdem am Karawankentunnel an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien sowie auf dem Fernpass (B 179).

Eine Menge Transitverkehr von Reisenden Richtung Norden und Süden gibt es auch in der Schweiz. Dazu kommen noch viele Schweizerinnen und Schweizer, die wegen der sich dem Ende neigenden Ferien auf dem Heimweg sind. Neben der Gotthard-Route (A 2) und der Ausweichstrecke über den San-Bernardino-Tunnel (A 13) zählen die A 1 (Bern - St. Gallen) und die A 3 (Basel - Chur) zu den Problemstrecken.

An den Grenzen der europäischen Nachbarländer sollte man sich außerdem auf Wartezeiten einstellen. (dpa)