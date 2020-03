Strandkörbe, Fisch und Dünen - 24 Stunden auf Sylt

Die Nordseeinsel Sylt ist zwar nicht sonderlich groß, jedoch ausgesprochen vielseitig. Sie an einem einzigen Tag zu erkunden ist daher nicht leicht. Hier sind einige Ideen, wie sich 24 Stunden auf Deutschlands exklusivster Ferieninsel optimal ausfüllen lassen.

Essen. Sylt an einem Tag? Zugegeben, das klingt ein wenig aberwitzig. Trotzdem: In 24 Stunden lässt sich auf dieser Insel jede Menge erleben.

8 Uhr

Hotel Budersand:

Wennschon, dennschon: Beginnen wir den Tag mit einem Frühstück im „Budersand“. Das Fünf-Sterne-Superior-Resort ist eine der exklusivsten Adressen auf dieser an exklusiven Adressen nicht gerade armen Nordseeinsel. Das kleinste Doppelzimmer hat immerhin noch 26 Quadratmeter und kostet in der Nebensaison ab 280 Euro, Frühstück inklusive.

Eigentlich könnte man den Tag damit verbringen, einfach nur auf die Nordsee hinauszuschauen, im Spa-Bereich abzutauchen oder eine Runde Golf auf dem hoteleigenen 18-Loch-Parcours zu spielen. Aber wir wollen ja noch ein wenig mehr von der Insel sehen.

Hörnum, Am Kai 3

www.budersand.de

10 Uhr

Strandkorbmanufaktur:

Karl Lagerfeld hat einen, Johannes B. Kerner auch und Claudia Schiffer sowieso – einen Strandkorb von „Sylt Strandkörbe“, dem Rantumer Traditionsbetrieb, den Willy Trautmann in dritter Generation führt. Die Traummaße: 155 Zentimeter hoch, 89 tief, 124 breit – das ist der Klassiker, der „original Sylter Westküstenstrandkorb“, ein Zweisitzer.

Dass für so einen Strandkorb rund 140 verschiedene Holzleisten benötigt werden, dass das Flechten des Oberteils noch reine Handarbeit ist, davon macht man sich normalerweise kein Bild. Kann man aber: Einfach vom Verkaufsraum in den Gang links gehen, vorbei an den fertigen Strandkörben und dann wieder links. Gegen Aufpreis liefert Trautmann seine Strandkörbe auch direkt in den heimischen Garten.

Rantum, Hafenstraße 10

www.sylt-strandkoerbe.de

11 Uhr

Rundflug:

Nur einen Tag auf Sylt? Und trotzdem die ganze Insel sehen? Kein Problem (oder höchstens ein finanzielles). Die Rundflüge mit den ein- oder zweimotorigen Maschinen starten am Sylter Flugplatz. Wahlweise geht es über den nördlichen oder südlichen Teil von Sylt (15 Minuten), über die ganze Insel (30 Minuten) oder über die gesamte nordfriesische Inselwelt (45 Minuten).

Das Wattenmeer aus der Vogelperspektive gehört zu den schönsten Anblicken, die Sylt bereithält, zumal bei Ebbe. Und für Heiratsanträge über den Wolken gibt es ein spezielles Arrangement.

Tinnum, Flughafen/Terminal 2

www.syltair.eu

13 Uhr

Fisch in List:

Beim Mittagessen halten wir uns ein wenig zurück. Ein Fisch auf die Hand tut es ja auch. Und da ist für viele die „nördlichste Fischbude Deutschlands“, wie der gelernte Maurer und „Fischpapst“ Jürgen Gosch sein Ur-Bistro am Lister Hafen werbewirksam nennt, erste Wahl.

Für sehr viele sogar. Sprich: In der Hauptsaison ist es häufig voll. Muss man einfach mal erlebt haben.

List, Am Hafen

www.gosch.de

14 Uhr

Erlebniszentrum Naturgewalten:

Was Sie schon immer über die Kräfte der Nordsee, das Leben mit den Naturgewalten oder auch nur das Sylter Wetter wissen wollten – hier finden Sie eine Antwort. Interaktive Ausstellung auf rund 1500 Quadratmetern.

Einfach mal im Zeitraffer verfolgen, wie Sylt im Laufe von Jahrtausenden entstanden ist. Oder auf Knopfdruck eine Welle produzieren, mit Windstärken zwischen 3 und 8. Faszinierend auch ein Film mit Aufnahmen von Austernfischern, die mühevoll einen Wurm aus dem Watt ziehen.

List, Hafenstraße 37

www.naturgewalten-sylt.de

17 Uhr

Uwe-Düne & Rotes Kliff:

110 Stufen hoch, 46 Stufen runter, 15 wieder hoch, nochmal 119 wieder runter, und das Ganze auch wieder zurück – wer die mit gut 52 Metern höchste Düne Sylts und anschließend das Rote Kliff besucht, absolviert ein kleines Ertüchtigungsprogramm.

Viel merken wird man davon aber nicht, schließlich handelt es sich um zwei der reizvollsten Inselziele überhaupt, vor allem, wenn am Abend die Sonne im Westen untergeht. Dann macht das Rote Kliff seinem Namen alle Ehre. Eine derart auffällige Steilküste gibt es an der Nordsee kein zweites Mal. Am besten parken in:

Kampen, Zur Uwe Düne

www.kampen.de

19 Uhr

Hafenpromenade Hörnum:

Noch ein Gläschen Sekt im Stehen? Oder eine Crêpe? Das eine gibt es mitten auf der Hörnumer Promenade, das andere an ihrem nördlichen Ende, keine 200 Meter entfernt. Wenn es dann noch hell genug ist und die Kraft reicht, sollte man unbedingt noch einmal um die Hörnumer Odde bummeln. Odde ist dänisch und heißt Spitze. Und die Hörnumer Odde ist die sandige Südspitze von Sylt.

Ältere Hörnumer erzählen, dass sie früher in drei Stunden um die Odde gelaufen sind. Heute brauchen selbst Unsportliche keine zwei Stunden. Denn Wind und Wellen haben im Laufe der Jahre immer mehr von dieser Odde weggespült. Die Naturgewalten – hier erlebt man sie live. Parken in:

Hörnum, Am Hafen

www.hoernum.de

21 Uhr

Meermann:

Restaurant & Strandbar – eine Idee für den Sommer: Liegt unmittelbar am Strandübergang beim Campingplatz von Hörnum.

Ab dem 2. April werden hier wieder regionale Leckereien oder einfach auch nur eine Currywurst mit Pommes serviert. Gibt’s auf Sylt auch nicht überall. Reservierung empfohlen.

Hörnum, Rantumer Straße 31

www.meermann-sylt.de