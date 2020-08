Rheinkreuzfahrt mit Abstand und Genuss

Die „MS Inspire“ in Andernach. Gerade jetzt bieten sich Flusskreuzfahrten für einen Kurzurlaub an.

Flussreisen in Corona-Zeiten funktionieren. Die Schönheiten vor der Haustür kann man entdecken und das Urlaubserlebnis ist kaum eingeschränkt.

Düsseldorf. Wie wäre es mit einer märchenhaften Erkundung von Burgen und Schlössern entlang des Rheins? Das obere Mittelrheintal gehört nicht ohne Grund zum Unesco Welterbe, das sich vom Fluss aus besonders eindrucksvoll erleben lässt.

Auch am berühmten Loreley-Felsen führt die Rheinkreuzfahrt vorbei. Foto: aka

Die berühmte Loreley vorbeziehen sehen, das Kaiser-Wilhelm Denkmal am Deutschen Eck, da wo die Mosel in den Rhein fließt, und die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz besuchen, durch Mainz flanieren und durch die bekannte Drosselgasse in Rüdesheim bummeln und sich ein gutes Gläschen Wein aus der Region schmecken lassen?

Im Rahmen einer Rheinkreuzfahrt kann man dies und noch viel mehr entdecken. Denn wer weiß schon, dass in Andernach der Bienenstich erfunden wurde und der höchste Kaltwassergeysir der Erde besucht werden kann?

Funzeltour durch Boppard. Foto: aka

Oder man erfährt im Rahmen einer Funzeltour in Boppard nicht nur viel über die Weine, die hier angebaut werden und die natürlich auch verkostet werden können, sondern zudem einiges über Michael Thonet. Der Pionier des Möbeldesigns wurde 1796 in Boppard geboren.

Wohlfühlurlaub vor der Haustür

Entspannter Urlaub vor der Haustür und eine kurze Anreise, das macht eine Flusskreuzfahrt in diesen Zeiten besonders attraktiv. Der Veranstalter Viva Cruises mit Sitz in Düsseldorf, der zur Schweizer Reederei Scylla gehört, hat neu aufgelegte Vier-Nächte-Kreuzfahrten wie das „Erlebnis Rheingau“ mit der MS Inspire im Angebot, die optimal auf die neue Situation ausgerichtet sind. Start- und Endpunkt der Touren ist Düsseldorf - die Rheinmetropole hat sich zu einem der wichtigsten Start- und Zielhäfen für Flusskreuzfahrten gemausert.

Düsseldorf hat sich zu einem der wichtigsten Start- und Zielhäfen für Flusskreuzfahrten gemausert. Foto: VIVA Cruises

Von hier geht es in den Norden bis in die Niederlande oder in den Süden bis nach Basel. Auch Kombinationsfahrten von Rhein und Mosel starten aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Auch die Liegeplätze machen den Besuch von Düsseldorf auf einer Flusskreuzfahrt attraktiv: Man landet praktisch mitten oder in fußläufiger Nähe der berühmten Düsseldorfer Altstadt, mit ihrer längsten Theke der Welt. Die Schiffe liegen an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade oder ein paar hundert Meter weiter nördlich unterhalb der Rheinterrassen am Robert-Lehr-Ufer.

Sicherheit an Bord

Seit Ende Juni sind die Flusskreuzfahrtschiffe von Viva Cruises wieder unterwegs, natürlich unter Einhaltung der COVID-19-Sicherheitsbestimmungen. „Zum Schutz unserer Passagiere und Crewmitglieder haben wir ein ausführliches Hygienekonzept, die ,VIVA’s Checkliste', für alle Reisen vorbereitet“, erläutert Andrea Kruse von Viva Cruises. Diese Checkliste beinhaltet unter anderem ein Screening der Gäste vor Reisebeginn durch einen umfangreichen Gesundheitsfragebogen und Fiebermessen.

Hygienevorschriften der Reederei Scylla im Atrium der MS Inspire. Foto: aka

Verstärkte Desinfektion der öffentlichen Bereiche nach festem Zeitplan und Aufstockung der Handdesinfektionsgeräte. Eine reduzierte Passagierzahl für optimales Abstand halten. Ein optimiertes Restaurantkonzept mit vergrößertem Tischabstand und Service am Platz. Eine reduzierte Gästeanzahl bei Landausflügen mit kabellosem Info-System. In den Ausflugsbussen ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben.

Zum Schutz der Passagiere und Crewmitglieder gilt an Bord ein ausführliches Hygienekonzept, die VIVA’s Checkliste. Foto: aka

Täglich werden an Bord der Schiffe bei Passagieren und Crewmitgliedern Fiebermessungen durchgeführt, zudem begleitet ein Arzt die Fahrten. „Alle Schiffe haben Coronatests an Bord. Zum einen die Schnelltests, die innerhalb von 30 Minuten ein Ergebnis anzeigen können und zum anderen einen 24-Stunden-Test, für den auch eine Speichelprobe benötigt wird“, sagt Andrea Kruse.

Kurze Wege an Bord

An Bord der MS Inspire gilt in allen öffentlichen Innenbereichen Maskenpflicht. Also nicht in der eigenen Kabine und in allen Außenbereichen. Im Innenbereich darf die Maske abgenommen werden, sobald man sitzt. Das gilt für die beiden Restaurants, die Bar und die Panorama Lounge.

Die Crewmitglieder, wie der Hotelmanager, tragen Maske und oft auch Einmalhandschuhe.

Die Crewmitglieder hingegen müssen die Masken während ihrer gesamten Dienstzeit tragen. Das Personal an Bar und in den Restaurants trägt zusätzlich Einmalhandschuhe. Zudem sollten Getränkebestellungen von den Gästen selbst vom Tablett genommen werden. Getränkeautomaten in den öffentlichen Bereichen sind gesperrt, wie auch die Toiletten. Da aber die Wege auf einem Flusskreuzfahrtschiff zur Kabine kurz sind, ist das kein Problem. Und auch die Zeiten, zu denen man eine Maske tragen muss, sind dadurch nicht lang. Die meisten Gästen empfinden diese Einschränkung nicht als störend.

Vermisst wird allerdings das fehlende Frühstücksbuffet, denn alle Mahlzeiten werden am Platz à la carte serviert und man hat während der Reise seinen festen Tisch. Auch die tägliche Kaffeepause wird nicht in Buffetform serviert, sondern in kleinen Portionen auf einem Servierwagen von der Konditorin selbst von Tisch zu Tisch gefahren.

Einbahnstraßenregelung auf der MS Inspire. Links der Stellplatz für die bordeigenen Fahrräder. Foto: aka

Auf der gesamten MS Inspire gilt zudem eine Einbahnstraßenregelung. Pfeile auf dem Boden markieren die Laufrichtung, damit sich Passagiere, gerade auf dem Gang zur Kabine, nicht zu nahe kommen. Der Lift an Bord kann nur nach Absprache genutzt werden.

Durch Abstand halten und feste Tische im Restaurant ergibt sich etwas weniger Kontakt zu den Mitreisenden. Man muss selbst etwas aktiver werden, um ins Gespräch zu kommen. Man sitzt dann eben nicht eng nebeneinander an der Bar, sondern in Sitzgruppen mit Abstand.

Luxuriöses Ambiente

Neben der Maskenpflicht und den erweiterten Hygienemaßnahmen hat Viva Cruises aber noch mehr an Bord verändert. Grundsätzlich fährt jedes Schiff mit geringerer Auslastung. Die MS Inspire hat normalweise Platz für 142 Passagiere, jetzt lastet Viva Cruises die Schiffe aber nur zu 70 Prozent aus – es sind also nur rund 80 Gäste an Bord.

Das Sonnendeck auf der MS Inspire. Foto: aka

Der Vorteil: Ob beim Sundowner auf dem Sonnendeck, auf den Liegen am kleinen Pool oder beim Aperitif in der Lounge – hier findet jeder problemlos ein Plätzchen. Im vorderen Bereich des Außendecks kann man auf den gemütlichen Loungemöbeln die Schiffstour in Fahrtrichtung genießen. Der kleine Wellnessbereich im Unterdeck ist coronabedingt allerdings geschlossen.

Die MS Inspire besticht mit einer weitläufigen Architektur, die jedem der Gäste auch abseits der 71 Kabinen viel Platz beschert. Das Schiff wurde eigentlich für den amerikanischen Markt konzipiert, daher gibt es hier besonders viel großzügig geschnittene Suiten – sonst eher Mangelware auf Flussschiffen.

Die MS Inspire ist normalerweise mit amerikanischen Gästen unterwegs. Diese fehlen in diesem Jahr. Foto: aka

Da durch die Coronakrise bedingt keine amerikanischen Gäste kommen, ist das Schiff der Reederei Scylla nun nicht für den Veranstalter Tauck, sondern für Viva Cruises unterwegs.

Große Kabinen mit viel Komfort

Auf dem Diamantdeck befinden sich 22 Master-Suiten, modern ausgestattete Rückzugsorte mit einer Größe von 27 Quadratmetern, zwei französischen Balkonen, einem begehbaren Kleiderschrank und großzügig geschnittenem, luxuriösem Bad mit viel Stauraum und großer Dusche.

Viel Platz bieten die Master-Suiten auf dem Diamantdeck. Foto: VIVA Cruises

Eine ganz besondere Atmosphäre besitzen auch die acht Loft-Suiten, die über zwei Decks reichen und mit Panoramafenstern ausgestattet sind, die sich öffnen lassen. Diese sind auch vom Preis-Leistungsverhältnis sehr attraktiv. Aber auch die Standardkabinen sind größer als auf anderen Schiffen und bieten viel Komfort.

Die MS Inspire ist vollständig klimatisiert, in den Kabinen ist die Klimaanlage individuell regulierbar. Das Schiff verfügt über zwei Restaurants und eine Bar mit Panorama Lounge. Das Hauptrestaurant liegt direkt unter dem Salon und öffnet für Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Das Bistro-Restaurant am Heck der MS Inspire. Foto: VIVA Cruises

Am Heck befindet sich das zweite Restaurant im Bistrostil mit einer offenen Show-Küche. Ein Tisch muss vorher an der Rezeption kostenlos für Mittag- oder Abendessen reserviert werden.

Ganz gleich, ob Genussmensch, Natur- oder Städteliebhaber – die Reisen sind für jeden interessant. Hier kann man die Seele baumeln lassen und jeden Tag etwas Neues entdecken. Ganz nach dem Viva Cruises Motto „Enjoy the Moment”. Für sportliche Menschen gibt es an Bord auch einen kleinen Fitnessbereich und die Möglichkeit ein bordeigenes Fahrrad zu leihen oder sogar sein eigenes auf das Schiff mitzubringen.

Ein Ziel vieler Flusskreuzfahrten: Das Deutsche Eck in Koblenz. Foto: aka

>>> Info

Viva Cruises mit Sitz in Düsseldorf ist seit 2018 hauseigener Veranstalter der Schweizer Reederei Scylla und bietet Flusskreuzfahrten auf Rhein, Donau, Main, Mosel, Elbe, Seine, Rhone und der Ostseeküste an. An Bord genießen die Gäste das "VIVA All-Inclusive Angebot", das Vollpension, Kuchen/Gebäck mit Kaffee und Tee am Nachmittag, Trinkgelder, W-LAN, sowie ganztags hochwertige Getränke wie Sekt, Longdrinks, Cocktails, Wein, Softdrinks, Kaffeespezialitäten und die Minibar in den Kabinen beinhaltet.

Die Reisen sind ab 450 Euro pro Person in der Zwei-Bett-Kabine buchbar. Passagiere erhalten bei allen Reisen ein Ausflugsguthaben in Höhe von 25 Euro pro Person. Die komplette Zahlung der Reise ist bis 20 Tage vor Abfahrt fällig, ein kostenloser Rücktritt ist ebenfalls bis 20 Tage vor Abfahrt möglich. Weitere Informationen zu den Fahrten der MS Inspire sowie der anderen Schiffe und neu aufgelegten Kurzreisen von Viva Cruises unter www.viva-cruises.com

Die Autorin reiste mit Unterstützung von VIVA Cruises. Einfluss auf den Inhalt des Artikels wurde nicht genommen.