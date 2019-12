Beeindruckende Landschaft: In Neuseeland wurde der Paparoa Track eröffnet.

Neuer Wanderweg in Neuseeland eröffnet

Tagelang durch beeindruckende Landschaften wandern: Das bietet der neu eröffnete Paparoa Track in Neuseeland. Der Weg ist nicht nur für erfahrene Wanderer ein Erlebnis.

Blackball. Neuseeland bietet Aktivurlaubern ein neues Reiseziel: den Paparoa Track. Der 55 Kilometer lange Wanderweg führt an der Westküste der Südinsel entlang durch den Paparoa-Nationalpark.

Die mehrtägige Tour führt vorbei an steinige Klippen, Buchenwälder und Wiesen mit Palmen. Die Route ist laut der neuseeländischen Tourismusvertretung auch für weniger erfahrene Wanderer geeignet. Mountainbiker können die Strecke ebenfalls befahren.

Maori-Stämme miteinbezogen

Beim Bau der neuen Route wurden die indigenen Maori-Stämme miteinbezogen. Deren handgeschnitzte Tore und Pfosten finden sich daher am Wegesrand. Der Paparoa Track ist der zehnte sogenannte Great Walk in Neuseeland. Diese Wanderwege werden von einer nationalen Behörde ausgewählt und gepflegt. Sie sind gut ausgestattet und daher beliebte Reiseziele in Neuseeland. (dpa)