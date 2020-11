Kanadas Nationalparks: Sommer-Reservierungen erst ab April

Der Moraine Lake im Banff-Nationalpark in der Provinz Alberta: Kanadas Nationalparks sind im Sommer oft hochfrequentierte Sehenswürdigkeiten.

Jetzt schon eine Kanada-Reise für den Sommer 2021 planen? Das ist wegen der Corona-Pandemie zumindest gewagt. Reservierungen in den Nationalparks werden allerdings auch erst später nötig als bisher.

Ottawa. Sommer-Reservierungen für die Nationalparks in Kanada sind 2021 erst vom April an möglich - und nicht bereits im Januar. Erst ab April ließen sich Aufenthalte und Touren in der Zeit von Mai 2021 bis März 2022 reservieren, informiert Kanadas Parkbehörde . Zuerst hat das Portal "Reisevor9" darüber berichtet.

Auch Kajakfahren ist im Waterton Lakes National Park möglich - für Outdoor-Freunde bietet das Gebiet jede Menge Abwechslung. Foto: TravelAlberta/Stevin Tuchiwsky

Dinieren mit spektakulärer Aussicht auf den Waterton Lake kann man im Restaurant des Hotels "Prince of Wales". Foto: TravelAlberta/Sabrina Hill

Blick aufs Hotel "Prince of Wales" oberhalb des Waterton Lake: Im Spätsommer und Herbst entfaltet die Landschaft im Park ein großartiges Farbenspiel. Foto: TravelAlberta/Andy Best

Der kleine Ort Waterton Village liegt direkt am See - inmitten einer wilden Landschaft. Foto: TravelAlberta/Amanda Dias

Der Nationalpark Waterton Lakes ist ideal für Natururlauber - die bekommen zum Beispiel prächtige Wasserfälle zu sehen, wie hier an den Cameron Falls. Foto: TravelAlberta/Stevin Tuchiwsky



Nichts für Sonntagsspaziergänger ist der Crypt Lake Trail. Foto: TravelAlberta/Andy Best

Weites Land: Auch Büffel lassen sich in den einsamen Landschaften von Waterton Lakes beobachten. Foto: TravelAlberta

Ein Bär durchstreift den Red Rock Canyon im Waterton Lakes National Park. Auch Wölfe und Büffel leben hier. Foto: TravelAlberta/Stevin Tuchiwsky

Bronson Albano (r) ist Page im "Prince of Wales" und führt Besucher durch das Hotel, das von außen an ein Alpen-Chalet erinnern soll. Von innen sieht es aber eher nach Balmoral aus, dem Ferienschloss der britischen Königsfamilie. Foto: dpa

Wie ein Schweizer Alpen-Chalet sollte das Hotel "Prince of Wales" aussehen, als es 1926 in Waterton Lakes gebaut wurde. Foto: dpa



Durch die Verschiebung bekommen Reisende mehr Zeit, die Corona-Maßnahmen abzuwägen, so Parks Canada. Außerdem könnten auf diese Weise mögliche Stornierungen vermieden werden. Buchungen zum Beispiel von Stellplätzen auf Campingplätzen oder geführten Touren für den April 2021 lassen sich schon vom 16. Dezember 2020 an buchen.

Übernachtungen, touristische Führungen und andere Services für 38 kanadische Nationalparks, historische Stätten und Meeresschutzgebiete lassen sich online reservieren. Dadurch haben Reisende einen Platz garantiert. In den Sommermonaten wird es in vielen Parks sehr voll. (dpa)