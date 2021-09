Der weltgrößte Vergnügungspark von Universal Studios hat im Stadtbezirk Tongzhou seine Tore für geladene Besucher geöffnet. Nach dem Soft-Opening soll der Park des Hollywood-Riesen in Chinas Hauptstadt am 20. September seinen Betrieb voll aufnehmen.

Harry Potter in China: Größter Universal-Themenpark geöffnet

Harry Potter, Kung Fu Panda, Transformers und Co. können in Peking in den fünften und größten Vergnügungspark von Universal Studios einziehen.

Peking. Der weltgrößte Vergnügungspark von Universal Studios hat am Mittwoch in Peking seine Tore für geladene Besucher geöffnet. Nach dem "Soft-Opening" soll der Park des Hollywood-Riesen in Chinas Hauptstadt am 20. September, einen Tag vor dem chinesischen Mondfest, seinen Betrieb voll aufnehmen.

Mehr als zehn Millionen Gäste und ein Umsatz von zehn Milliarden Yuan, umgerechnet 1,3 Milliarden Euro, werden pro Jahr erwartet, wie Staatsmedien berichteten.

Eigener U-Bahnhof im Stadtbezirk Tongzhou

Das " Universal Beijing Resort " hat einen eigenen U-Bahnhof und liegt im Stadtbezirk Tongzhou rund 30 Kilometer vom Zentrum der 21-Millionen-Metropole. Zwei große Hotels, 24 Bühnenshows sowie 37 Attraktionen um populäre Themen wie Harry Potter, Transformers, Kung Fu Panda, Jurassic Park, Minions und Waterworld sowie 80 Restaurants und 30 Geschäfte werben um die Besucher.

Die Investitionen werden laut Medienberichten auf 50 Milliarden Yuan, umgerechnet 6,5 Milliarden Euro, beziffert. Es ist nach Hollywood, Orlando, Singapur und Osaka der fünfte Vergnügungspark von Universal Studios weltweit, der dritte in Asien und der erste in China. Mit vier Quadratkilometern Fläche ist es auch der größte in der Welt. Mit dem Bau war 2015 begonnen worden.

Weiter strikte Covid-Regeln

Wegen der Pandemie war die Eröffnung um mehrere Monate verschoben worden. Obwohl China heute kaum Corona-Infektionen zählt, müssen Besucher vorsichtshalber weiter Masken tragen, sich mit einer Gesundheits-App auf dem Handy als unbedenklich ausweisen, Fieber messen lassen und Abstand halten. Das bevölkerungsreichste Land, in dem das Virus im Dezember 2019 erstmals entdeckt worden war, verfolgt seit mehr als einem Jahr mit sehr strikten Maßnahmen eine insgesamt recht erfolgreiche Null-Covid-Politik.

Während der Versuchsphase werden die Angebote für die geladenen Besucher, die unter Partnern, Angestellten und ihren Familien ausgesucht werden, zunächst nur schrittweise geöffnet. Nach der regulären Eröffnung müssen vor dem Besuch auch weiter Eintrittskarten reserviert werden. Der Besucherstrom wird dann gemäß den Vorgaben für die Vorbeugung gegen Covid-19 gesteuert, wie der Park mitteilte.

Viele Suchanfragen auf Reiseplattformen

Mit dem Hollywood-Freizeitpark hat die chinesische Hauptstadt eine weitere Touristenattraktion. Gleich nach der Ankündigung des Eröffnungsdatums für das Resort vervielfachten sich die Suchanfragen auf Reiseplattformen im Internet, wie Staatsmedien berichteten.

Der neue Unterhaltungspark konkurriert mit Disneyland in Shanghai und Hongkong sowie einer Vielzahl chinesischer Freizeitparks, darunter auch das seit 15 Jahren laufende "Happy Valley" in Peking, das nur 17 Kilometer entfernt an derselben U-Bahnstrecke liegt.

Chinesisch-amerikanische Kooperation

Trotz der Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen China und den USA ist das vor 20 Jahren angestoßene Projekt "ein Vorzeigeprojekt für chinesisch-amerikanische Kooperation im privaten oder geschäftlichen Bereich", wie Song Yu, Chef der Beijing Tourism Group, einem der großen Teilhaber des Parks, der "China Daily" sagte. (dpa)