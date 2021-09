Japanische Restaurants und ein japanisches Hotel prägen das Straßenbild der Immermannstraße in Düsseldorf.

Düsseldorf will japanische Straßenschilder aufhängen

Der Kiez, der bereits als "Little Tokyo" bezeichnet wird, soll nun Straßenenamenschilder auf Japanisch bekommen.

Düsseldorf. Die Landeshauptstadt Düsseldorf will an der auch als "Little Tokyo" bekannten Immermannstraße zusätzliche Straßenenamenschilder auf Japanisch aufhängen. Den entsprechenden Beschluss soll die zuständige Bezirksvertretung Anfang Oktober absegnen. Die Stadt erwartet einen "positiven Marketingeffekt" und rechnet mit einer "Unterstützung der touristischen Atmosphäre".

Laut Beschlussvorlage kam die Idee aus der Bevölkerung - und wurde von der Verwaltung wohlwollend aufgenommen. An der bahnhofsnahen Immermannstraße gibt es zahlreiche japanische Läden, Restaurants und ein japanisches Hotel. Nach Angaben der städtischen Tourismusgesellschaft ist in Düsseldorf die größte japanische Community Deutschlands zu Hause. Mehr als 8000 Japaner leben demnach in der Stadt. (dpa)