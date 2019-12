Urlaubtipps: Ausseer Fasching und ein Hotel in Gitarrenform

Hingucker in der Stadt Hollywood in Florida - dieses neue Hotel sieht aus wie eine Gitarre.

Ein Hotel wie eine Gitarre in Florida, ein spezieller Öko-Skilift und traditionelle Fasching in der Steiermark: Tipps für die Wintersaison.

Hollywood. Musikfans können jetzt in Florida in einem Hotel in Form einer riesigen Gitarre übernachten. Der rund 140 Meter hohe Neubau ist Teil eines größeren Hotelkomplexes des Seminole Hard Rock Hotel & Casino in der Stadt Hollywood zwischen Fort Lauderdale und Miami.

Nachts ist das Hotel laut der Tourismusvertretung der Region ein besonderer Hingucker: Sechs Lichtstrahlen, die Gitarrensaiten darstellen sollen, leuchten dann in den Himmel.

Ausseer Fasching in der Steiermark

Schillernde Gewänder, Trommeln und leckeres Gebäck: So wird im Ausseerland Fasching gefeiert. Den Brauch gibt es laut Steiermark Tourismus schon seit dem 17. Jahrhundert. Auch im kommenden Jahr werden vom 24. bis 25. Februar wieder maskierte und verkleidete Menschen durch die Straßen ziehen und mit ihrem Lärm symbolisch den Winter vertreiben. Zur Stärkung gibt es Beigl, ein traditionelles Gebäck in runder Form. (www.steiermark.com)

Sessellift mit Ökostrom

Beim Skifahren die Umwelt schonen: Das verspricht die neu gebaute Schrattenwangbahn am Söllereck im Allgäu. Laut Oberstdorfer Bergbahn wird der neue Lift zu 100 Prozent aus alpiner Wasserkraft betrieben. Skifahrer können die neue Sechser-Sesselbahn ab dieser Wintersaison nutzen. Die Bahn ersetzt den bisherigen Schlepplift. (www.ok-bergbahnen.com)

Carnival schickt die "Legend" nach Europa

Aufbruch zu neuen Ufern: Carnival Cruise Line schickt das Kreuzfahrtschiff "Carnival Legend" für eine ganze Saison nach Europa. Zwischen April und Oktober 2021 wird das Schiff unter anderem Häfen in Skandinavien, Russland, Island und Spanien ansteuern, kündigte die US-amerikanische Reederei an. Nach der Sommersaison fährt es wieder zurück nach Baltimore in den USA. (dpa)