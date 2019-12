"Aida Mira" soll ab Weihnachten in Südafrika fahren

Die "Aida Mira" wurde nicht rechtzeitig fertig - ein Enttäuschung für Urlauber. Nun wurde auch die erste Kreuzfahrt nach Südafrika abgesagt.

Rostock. Nach der Absage der Überführungsfahrt will Aida Cruises an den Südafrika-Kreuzfahrten der "Aida Mira" von Weihnachten an festhalten. Man freue sich darauf, den Gästen das Schiff zum Start der Premierensaison in Südafrika am 23. Dezember 2019 zu präsentieren, teilte die Reederei auf Anfrage mit.

Aida hatte die Überfahrt von Palma de Mallorca nach Südafrika am Dienstag abgesagt, weil das Schiff noch nicht fertig ist. Zuvor war schon die viertägige Auftaktfahrt kurz vor dem Auslaufen gestrichen worden, obwohl sich bereits Passagiere an Bord befanden.

Umbau dauert länger

Der Umbau eines Schiffes sei technisch hochkomplex, erklärte Aida zu der Frage, ob die Probleme nicht absehbar waren und warum trotzdem Gäste an Bord gelassen wurden. Insbesondere hätten Unwetter die Arbeiten an den Außenbereichen erschwert. Während der Überfahrt nach Kapstadt werde man die Zeit nutzen, um noch offene Arbeiten fortzusetzen. Alle Gäste erhielten den Reisepreis erstattet und bekämen alternative Reiseangebote.

Die "Aida Mira" ist das 14. Schiff der Aida-Flotte, aber kein Neubau. Sie fuhr vor ihrem Umbau für die Schwestermarke Costa als "Costa neoRiviera". Als "Mira" wird das Schiff künftig von Kapstadt aus rund um Südafrika Kreuzfahrten unternehmen. (dpa)