Ab 1. Januar: Stralsund verbietet das Füttern von Möwen

Möwen in Stralsund werden in Zukunft wohl kaum mehr Futter von Menschen bekommen.

Mal ein harmloses Stück Brötchen hinwerfen, um die putzigen Möwen zu füttern? In Stralsund ist das bald verboten.

Stralsund. Urlauber in Stralsund dürfen ab 2021 keine Möwen mehr füttern. Die Hansestadt verbietet das. Wie ein Stadtsprecher sagte, wird das Verbot ab 1. Januar am Stadthafen, an der Sundpromenade, im Strandbad und an den Teichen rings um die Altstadt gelten. Verstöße würden als Ordnungswidrigkeit gewertet, was mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro belangt werden kann.

Anlass für die Verordnung waren zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung. Das Füttern - meist von Touristen - mache Möwen zunehmend aggressiver und unverschämter, erläuterte der Sprecher. Die Vögel fänden auch ohne Fütterung ausreichend Nahrung in der Natur. Ähnliche Verbote gibt es bereits in Wismar und Warnemünde. (dpa)