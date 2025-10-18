Zoo Wuppertal musste handeln – es geht um die Tiger-Babys im Gehege

Diesen Sommer hatte der Zoo Wuppertal eine große Ankündigung: Im Tigergehege gab es nämlich Nachwuchs. Am 23. Juli wurden zwei Jungtiere im NRW-Zoo geboren – zur großen Freude der Besucher und Mitarbeiter. Seitdem leben sich die beiden Tiger-Babys in ihrem neuen Zuhause ein, natürlich unter dem wachsamen Blick von Tigermama Tullia (wir berichten).

Jedoch fehlte den beiden Tiger-Babys noch etwas Entscheidendes: ein Name. Das konnte der Zoo Wuppertal nicht länger hinnehmen und griff ein. In Absprache mit dem gesamten Pflegerteam des Zoos konnte man sich endlich auf zwei Namen für die Tiger-Kinder einigen.

Zoo Wuppertal stellt „Altana“ und „Neko“ vor

Stolz stellt der Zoo Wuppertal den tierischen Nachwuchs vor – nun endlich mit Namen. Die beiden Tiger-Schwestern wurden „Altana“ und „Neko“ getauft. Wie der Zoo auf seiner Website erklärt, haben die Namen auch eine besondere Bedeutung.

Sowohl Altana als auch Neko haben nämlich einen Bezug zu Sibirien, der Heimat der Sibirischen Tiger. Altana bedeutet „goldene Sonne“, während Neko mit „wilde Frau“ oder „Jägerin“ übersetzt werden kann. Die beiden Fellnasen tragen große Namen aus ihrer Heimat – jetzt müssen sie nur noch in diese hineinwachsen.

Geburt mit großer Bedeutung für den Artenerhalt

Auch auf den sozialen Medien freuen sich Besucher und Fans über die Namensgebung der beiden Tiger-Kinder. Begeistert schreibt ein Nutzer auf Instagram: „Wunderschöne Namen für zwei noch viel schönere Ladys.“ Auch die anderen User kommen beim Anblick von Altana und Neko gar nicht mehr aus dem Schwärmen. Eine Nutzerin schreibt auf Facebook: „Ach herje, soooo zuckersüße kleine Katzen Babys. Ich schmelze dahin.“

Aktuell erkunden Altana und Neko noch ihre neue Heimat im Zoo in Wuppertal. Damit Besucher die beiden Schwestern voneinander unterscheiden können, hat der Zoo Wuppertal einen Tipp: Altana ist etwas kleiner als Neko und hat ein dunkleres Fell. Auch ihr Streifenmuster unterscheidet sich.

Die Geburt von Altana und Neko ist nicht nur für den Zoo Wuppertal ein Grund zur Freude, denn der Sibirische Tiger gilt als „stark gefährdet“. Schuld sind der Verlust ihres Lebensraums, sowie Wilderei. Deshalb ist jede Geburt, wie die von Altana und Neko, ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Sibirischen Tigers. Wer die kleinen Tiger-Schwestern bewundern möchte, kann sie ab sofort im Zoo Wuppertal besuchen.