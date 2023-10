Zoo Wuppertal: Besucherliebling stirbt nach monatelangen Qualen – Tierfans zerreißt es das Herz

Der Zoo Wuppertal ist derzeit in Trauerstimmung. So musste doch am Donnerstag (26. Oktober) nach monatelangen Qualen ein absoluter Publikumsliebling sterben. Bei der Entscheidung war der Zoo Wuppertal nicht ganz unbeteiligt.

Allen Zoobesuchern und Tierfans zerreißt es jetzt aber das Herz, weil es sich bei dem Tier um einen ganz besonderen Fall handelt.

Zoo Wuppertal muss Besucherliebling einschläfern

Für den Zoo Wuppertal ist dieser Tod ein besonders schwerer Verlust, der aber unausweichlich gewesen sein muss. Der Zoo gab am Donnerstag (16. Oktober) bekannt, dass „Roseli“ eines der ältesten Tiere im europäischen Zuchtbuch der Gorillas eingeschläfert werden musste. Gorilla „Roseli“ wurde 48 Jahre alt.

Die Gorilla-Dame stand schon seit Monaten unter besonderer Beobachtung, weil dem Tier eine schwere Hüftarthrose und eine chronische Wunde ganz schön zu schaffen machten.

Deswegen besprachen das Tierpflegeteam und das Veterinärteam regelmäßig das täglich protokollierte Verhalten „Roselis“ und werteten auch gemeinsam die beobachteten Veränderungen aus. Dadurch konnten sie das Wohlbefinden des Tieres bestmöglich einschätzen und mussten in der Folge auch diese schwerwiegende Entscheidung treffen.

Der Zoo Wuppertal musste handeln

Entscheidend war bei allen Aspekten der Betreuung die Sicherung der Lebensqualität der Gorilla-Dame. Nachdem die Tage mit Müdigkeit und reduzierter Bewegungslust zuletzt immer häufiger geworden sind, hielt der Zoo Wuppertal Rücksprache mit dem internationalen tierärztlichen Berater des Gorilla-Zuchtbuchs.

Gemeinsam wurde entschieden, dass „Roseli“ bei einer deutlichen Verschlechterung ihres Wohlbefindens erlöst werden muss. Am Donnerstag (26. Oktober) war dieser Zustand dann erreicht, sodass die 48-jährige Gorilla-Dame „Roseli“ eingeschläfert werden musste.

Nach ihrer Einschläferung erhielten die beiden verbleibenden Gorillas „Vimoto“ und „Grace“ noch ein letztes Mal die Möglichkeit „Roseli“ zu sehen. Das Menschenaffenhaus des Wuppertaler Zoos blieb am Donnerstagnachmittag (26. Oktober) geschlossen.