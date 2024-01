Zoo Wuppertal: Körperteil im Elefantengehege abgetrennt – Pfleger standen vor Rätsel

Das Jahr 2023 befindet sich in den letzten Zügen – Zeit, um noch einmal auf die besonders aufwühlenden Geschichten in NRW zurückzublicken. Im Zoo Wuppertal kam es Anfang März zu einem echten Schock-Moment.

Der Schreck bei den Pflegern des Zoo Wuppertal war groß, als sie plötzlich im Elefantengehege ein abgerissenes Körperteil fanden. Es handelte sich dabei um das Stück eines Schwanzes.

Zoo Wuppertal: Elefant reißt sich Schwanz ab

Das rund zwölf Zentimeter lange Stück Schwanz gehörte zum 30-jährigen Elefantenbullen „Tooth“ – deswegen musste das Tier für einige Zeit mit einem Verband durch das Gehege streifen. Doch wie konnte es dazu kommen? Die Tierpfleger standen vor einem großen Rätsel.

Was „Tooth“ wirklich zugestoßen war, wurde nie wirklich geklärt. Der Zoo Wuppertal vermutete: Der Elefant sei wohl mit seinem Schwanz irgendwo ungünstig hängen geblieben, riss sich dabei die Spitze ab.

Zoo Wuppertal: Tierärztin hatte schnell gute Nachrichten

Aua, hört sich ganz schön schmerzhaft an. Doch in der freien Wildbahn kommt so etwas gar nicht mal so selten vor, erklärte der Zoo. Meistens passiere so etwas aber durch Bisse der Tiere untereinander. Bei „Tooth“ konnte ein mutmaßlicher Biss seiner Artgenossen aber schnell ausgeschlossen werden, denn: Der Bulle war in der Nacht von der Elefantenherde getrennt.

Am Morgen nach dem schmerzhaften Vorfall war die Wunde bereits vertrocknet. Damit der Elefant nicht unnötig leiden musste, bekam er Schmerzmittel verabreicht. Eine Tierärztin konnte auch sehr schnell Entwarnung geben: Es stellte sich nämlich heraus, „dass der zuvor aus der Wunde herausstehende Schwanzwirbel, der den Heilungsprozess behindert hätte, nicht mehr vorhanden war und das Hautgewebe bereits begann, sich wieder zu verschließen“. Antibiotikaspray und Verband haben ausgereicht. Damit dürfte die Wunde mittlerweile wieder verheilt sein. Hoffentlich ist „Tooth“ in Zukunft vorsichtiger…