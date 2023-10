Zoo Wuppertal: Schock im Gehege – Tierbaby verliert dramatischen Todeskampf

Schon wieder traurige Nachrichten aus dem Zoo Wuppertal (NRW)! Erst kürzlich vermeldete der Tierpark den Tod eines weiteren Vogel-Babys im Flamingo-Gehege (hier die ganze Geschichte). Doch jetzt ist abermals ein Tierbaby noch am Tag seiner Geburt trotz Rettungsversuche der Pfleger gestorben.

Als viertes von insgesamt vier Küken schlüpfte das kleine Königspinguin-Baby am Montag (25. September). Als kleiner Nachzügler erblickte es als eines der ersten Königspinguin-Babys überhaupt im Grünen Zoos Wuppertal das Licht der Welt. Aber nur kurze Zeit später sollte ihm die Unerfahrenheit seiner Eltern zum traurigen Verhängnis werden.

+++ Zoo Wuppertal: Prekäre Situation im Gehege – „Besorgte Blicke“ +++

Zoo Wuppertal: Küken fällt aus Bauchfalte

Zum ersten Mal wurde ein Königspinguin-Paar jetzt Eltern! Eigentlich ein Grund zur puren Freude. Doch als ein Küken am Montag geboren wurde, nahm das grausame Schicksal seinen Lauf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zunächst hatte der Pinguin-Papa auch den gerade mal 125 Gramm schweren Nachzügler in seiner Bauchfalte willkommen geheißen und gewärmt. Aber plötzlich fiel das kleine Küken aus dieser heraus. Nach Einschätzung des Zoos soll das seinen Vater vermutlich sehr überrascht haben, denn plötzlich attackierte er das eigene Jungtier „mit schnellen Schnabelbissen“. Die Pfleger reagierten sofort und holten das verletzte Tierbaby aus dem Gehege.

Es wurde tiermedizinisch versorgt und danach in einem Inkubator gewärmt, um vor der Auskühlung geschützt zu werden. „Leider verstarb das Küken jedoch kurz darauf trotz aller Bemühungen“, gibt der Zoo Wuppertal am Freitag (29. September) die traurige Nachricht bekannt.

Totes Tierbaby geht nach Berlin

Doch was passiert jetzt mit dem toten Tierbaby? Dieses soll dem Naturkundemuseum Berlin übergeben werden, der es in seine wissenschaftliche Sammlung aufnehmen will.

Weitere Nachrichten:

Mitarbeiter und Besucher des Grünen Zoos Wuppertal müssen diese traurige Nachricht erst einmal verkraften. Immerhin bleibt der Trost über den außergewöhnlichen Bruterfolg von insgesamt vier kleinen Königspinguinen: Die drei verbliebenden Küken sind mit viel Glück bereits hinter der Scheibe der Pinguin-Anlage zu sehen.