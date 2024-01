Zoo Wuppertal zieht Schlussstrich bei Elefanten – Tierfreunde bestürzt! „Warum?“

Die Haltung von Elefanten im Grünen Zoo Wuppertal hat lange Tradition. Seit 1927 werden die Dickhäuer im beliebten NRW-Tierpark gehalten.

Jetzt steht der Wuppertaler Zoo vor einem großen Umbruch. Sehr zum Leidwesen vieler Tierfreunde.

Zoo Wuppertal zieht Schlussstrich im Elefanten-Gehege

Bislang war der Zoo Wuppertal für seine große Nähe zwischen Mensch und Tier bekannt. Die Tierpflegenden kamen den Kolossen dabei ganz nah. Im direkten Kontakt trainieren und pflegten die Mitarbeitenden die Elefanten in ihrem Gehege. Doch damit ist zukünftig Schluss.

Wie der Zoo Wuppertal bekanntgab, soll es in Zukunft keinen direkten Kontakt zwischen Mensch und Tier geben. Stattdessen soll auf das Konzept des geschützten Kontakts hinter Absperrungen umgestellt werden. Dafür muss die Anlage allerdings aufwendig umgebaut werden, wie Zoodirektor Arne Lawrenz in einem Video bei Facebook verkündete. Ein Millionenprojekt, das noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Für die Tierpflegenden kein einfacher Schritt.

Tierpfleger aus Zoo Wuppertal muss schlucken

„Wir waren seit der Geburt Teil der Herde. In Zukunft wird es eine Barriere zwischen uns und den Tieren geben. Das wird eine große Umstellung sein“, sagt Elefanten-Pfleger Filipe von Gilsa im Gespräch mit dem „WDR“. Auch vielen Tierfreunden fällt der Gedanke schwer, dass die innige Beziehung zwischen Mensch und Tier aufgelöst werde: „Dabei haben unsere Elefanten den Kontakt sehr genossen“, schreibt ein Fan des Zoo Wuppertal. Ein anderer ist bestürzt und fragt: „Warum?“

Die Gründe liegen allerdings auf der Hand. 2019 hat die europäische Zoovereinigung EAZA entschieden, dass die Haltung von Elefanten bis 2030 in europäischen Zoos auf den geschützten Kontakt umgestellt werden soll. „Damit medizinische Behandlungen und Fußpflege weiterhin durchgeführt werden können, lernen die Tiere, das betroffene Körperteil an beziehungsweise durch ein Gitter zu halten. Diese Haltungsform ist weniger belastend, auch das stundenlange Anketten der Elefanten entfällt“, erklären die Tierschützer von „Pro Wildlife“. Ein Argument das auch andere Tierfreunde bei Facebook überzeugt: „Die sicherste und tiergerechteste Haltungsform bei Elefanten. Absolut bewährt in anderen Zoos.“