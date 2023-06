Monatelang hat der Zoo Wuppertal auf diesen Tag im Elefanten-Gehege hingefiebert. Doch als der große Tag endlich da war, herrschte Trauerstimmung unter den Tierpflegern.

Es geschah am Samstag (24. Juni). Nach 22-monatiger Schwangerschaft setzten bei Elefantenkuh „Sabie“ in den frühen Morgenstunden die Wehen ein. Wenige Stunden später brachte das erfahrene Muttertier ihr Junges zur Welt. Doch die Besucher des Grünen Zoos Wuppertal werden das Elefantenbaby niemals zu Gesicht bekommen. Denn das kleine Tierbaby sollte den Tag nicht überleben.

Zoo Wuppertal: Pfleger entdecken totes Elefanten-Baby

Fünf gesunde Jungtiere hatte Sabie bis Samstag im Wuppertaler Zoo zur Welt gebracht. Dieses Mal jedoch war alles anders. Kurz nach der Geburt konnten die Tierpfleger nur noch den Tod des Elefanten-Babys feststellen.

„Das Neugeborene wurde möglicherweise bereits tot geboren oder starb kurz danach“, teilten die Verantwortlichen in einer Erklärung mit. Die genauen Todesumstände sollen nun durch eine Obduktion des augenscheinlich voll entwickelten Jungtiers und der Nachgeburt geklärt werden.

Zoo Wuppertal in Trauer: „Äußerst bedauerlich“

Der Zoo Wuppertal bezeichnete die Ereignisse als „äußerst bedauerlich“, zumal Elefanten symbolisch für den hoch bedrohten Lebensraum der Afrikanischen Savanne gelten. „Dennoch gehören sie zum Spektrum der Komplikationen, mit denen gerechnet werden muss“, teilte der Zoo Wuppertal mit und verwies in dem Zusammenhang auf den hauseigenen Zuchterfolg der letzten Jahre.

So haben im Zoo Wuppertal bereits 14 Elefanten-Babys das Licht der Welt erblickt. Allein in den letzten vier Jahren seien vier Jungtiere zur Welt gekommen. Sabie hatte dazu direkt und indirekt einen Beitrag geleistet. „Ihre älteste Tochter ‚Tika‘ lebt ebenfalls bei uns und ist im letzten Jahr selbst zum zweiten Mal Mutter geworden.“ Nun muss die Herde den Verlust eines Jungtieres verkraften. Der Zoo Wuppertal beruhigt: „Nach anfänglicher Aufregung war in der Elefantenherde bereits am Folgetag wieder Ruhe eingekehrt. Auch Leitkuh ‚Sabie‘ ist bei guter Gesundheit.“