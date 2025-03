Zoo Wuppertal: Besucher trauen ihren Augen nicht – „Wie aus einer anderen Welt“

Der Grüne Zoo Wuppertal gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Tierparks Deutschlands. Weite Wiesenflächen sowie große Teiche prägen die Anlagen, in denen rund 3.500 Tiere aus allen Kontinenten leben.

Nun gibt der Grüne Zoo Wuppertal ganz exklusive Einblicke. In einem der Gehege ist nämlich eine neue Tierart eingezogen – Besucher sind hin und weg, als sie die Aufnahmen sehen…

Zoo Wuppertal: Neue Tierart ist eingezogen

In einem Instagram-Beitrag verkündet der Grüne Zoo Wuppertal die Nachricht: Eine neue Tierart ist eingezogen! Gleich sieben gestreifte Seepferdchen dürfen das Aquarium in Wuppertal von nun an ihr Zuhause nennen. “ Die sieben weiblichen Gestreiften Seepferdchen (Hippocampus erectus), auch Linien-Seepferdchen genannt, sind Nachzuchten aus dem Naturkundemuseum Karlsruhe“, heißt es.

Normalerweise leben die gestreiften Seepferdchen im Westatlantik, „wo sie sich mit ihrem Schwanz gerne an Wasserpflanzen wie Seegräser, Schwämme oder Korallen klammern“, wie der Grüne Zoo erklärt.

Dass das Aquarium des Grünen Zoos nun sieben der Linien-Seepferdchen beherbergt, ist etwas ganz Besonderes für Tier-Fans. Denn die Art wird auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft! „Zu den Hauptbedrohungen zählen die Fischerei, bei der Seepferdchen häufig als Beifang in den Netzen landen, der Fang für den Aquarienhandel, ihre Verwendung in der traditionellen chinesischen Medizin und die Zerstörung ihres Lebensraums“, klärt der Tierpark auf.

„Wie aus einer anderen Welt“

Die Videoaufnahmen scheinen die Zoo-Besucher regelrecht zu verzaubern. „Wie aus einer anderen Welt. Unglaublich schön!“, kommentiert eine Nutzerin unter den Beitrag. „Wie süß ist das denn???“, heißt es in einem anderen Kommentar. In dem Video ist eines der Seepferdchen zu sehen, das sich mit dem Schwanz an einer Wasserpflanze festklammert.