Bester Zoo in NRW gekürt – es ist nicht der Zoom Gelsenkirchen

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Zoos wie in NRW. Deshalb ist die Konkurrenz groß und Besucher haben auf relativ engem Raum, die Qual der Wahl. Doch ein neues Ranking könnte ihnen nun bei der Entscheidung helfen.

Das Reiseportal „Holidu“ hat 25 Zoos und Tierparks näher betrachtet und gleich ein Zoo aus NRW konnte besonders gut überzeugen. Dabei landete aber nicht etwa der größte Zoo oder der Zoo mit den meisten Tieren ganz vorne.

Wo befindet sich der beste Zoo in NRW?

Das Portal berücksichtigte für die Auswertung folgende Kategorien: Eintrittspreis, Artenvielfalt, öffentliche Bewertungen und kulinarische Angebote. Für Sonderangebote wie Aquarien oder Streichelzoos gab es Extra-Punkte. Bester Zoo in Deutschland wurde der Wilhelma Stuttgart, der laut den Fachexperten das rundum beste Angebot bietet. Doch welcher ist der beste Zoo in Nordrhein-Westfalen?

Nicht ganz aufs Treppchen, aber immerhin knapp dahinter, hat es der Grüne Zoo Wuppertal geschafft und ist somit der beste Zoo in NRW. „Der Wuppertaler Zoo besticht durch seine einzigartige Lage. An einem grünen Hang gelegen, ermöglicht er den Besuchern nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Tieren, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf die Stadt“, so das Fachurteil. Zudem zeichnet sich der Zoo als besonders kinderfreundlich im Preis aus. Eltern zahlen lediglich 1,70 Euro pro Kind und eine Bratwurst mit Pommes gibt es bereits für 6,20 Euro. Damit ist der Zoo in Wuppertal jedoch nicht der günstigste. Ein anderer Zoo in NRW hat so niedrige Eintrittspreise wie sonst keiner (hier mehr dazu).

Der größte Zoo in ganz NRW ist mit rund 10.000 Tieren und 780 Tierarten der Kölner Zoo im Norden der Stadt. Er hat es ebenfalls noch mit Platz 7 in die Top Ten geschafft. Der Zoo Duisburg (Platz 11), der Allwetterzoo Münster (14), der Zoo Dortmund (20) und der Zoo Krefeld (22) platzieren sich dahinter. Überhaupt nicht im Ranking berücksichtigt, wird dagegen der flächenmäßig größte Zoo in NRW: der Zoom Gelsenkirchen. Warum dieser Tierpark außer Acht gelassen wurde, ist nicht bekannt.