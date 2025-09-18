NRW-Zoo zeigt Bilder aus Tiger-Gehege – Tierfreunde halten es nicht aus

So viel Knuffigkeit hält nicht jedes Tierfreunde-Herz aus!

Der Grüne Zoo in Wuppertal (NRW) hat ein Video aus seinem Tiger-Gehege auf Social Media geteilt. Darin zu sehen sind Tigermama Tullia – und ihre beiden Jungtiere, die den Zuschauern mit ihrem spielerischen Verhalten direkt ans Herz wachsen.

Zoo Wuppertal zeigt Tiger-Video

„Unsere beiden Sibirischen Tiger-Jungtiere sind inzwischen immer öfter gemeinsam mit Mutter Tullia auf der Außenanlage unterwegs“, schreibt der Wuppertaler Zoo unter das Video. „Sie können sich aber jederzeit in die Innenstallungen zurückziehen. Wer die Kleinen entdecken möchte, braucht also manchmal etwas Geduld oder ein bisschen Glück.“

Währenddessen versucht Mama Tullia , die Kleinen einer ordentlichen (Raub-)Katzenwäsche zu unterziehen. Doch das fällt ihr alles andere als leicht – denn die beiden Sprösslinge klettern und stolpern spielerisch übereinander hinweg und halten quasi keine Sekunde still.

„Draußen wird viel getobt, spielerisch gerauft und neugierig alles erkundet“, beschreibt der Zoo den Alltag in der kleinen Tiger-Familie. „Die ersten Zähnchen sind inzwischen da, womit auch schon mal am Fleisch geknabbert wird. Muttermilch ist aber nach wie vor die Hauptnahrung der kleinen Tiger.“

Interessant: Die Tierpfleger wissen noch gar nicht, ob es sich um Tiger-Jungs oder Tiger-Mädchen handelt. Das können die Tierärzte erst dann feststellen, wenn sie die kleinen Raubkatzen bei der ersten Impfung getrennt von der Mutter untersuchen können.

Das ändert jedoch nichts daran, wie süß die Zoo-Fans die kleinen Tiger auch jetzt schon finden. „Ach wie schön, Tullia ist eine tolle Mama“, freut sich eine Nutzerin. Eine andere Userin stimmt mit ein: „Die beiden sind sowas von niedlich und lebhaft.“

Und eine Zuschauerin spricht das aus, was sich wahrscheinlich alle Zoo-Besucher in Wuppertal wünschen: „Wie süß, hoffentlich bleiben die lange bei uns im Zoo.“

