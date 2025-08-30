Zoo-Besucher in NRW können es erstmals sehen – sie sind hin und weg

Im Grünen Zoo Wuppertal gibt es einen brandneuen Bewohner, der erst kürzlich eingezogen ist. Seit dem 11. Juli lebt die Arabische Sandkatze „Ufuk“ im Zoo in NRW. Jetzt hat sich die Sandkatze zum allerersten Mal auf das Außengelände gewagt – zur großen Freude der Besucher.

Seit seinem Einzug hielt sich Ufuk ausschließlich in seinem Gehege auf, um sich an seine neue Heimat im Zoo in NRW zu gewöhnen. Die Besucher mussten sich also noch etwas gedulden, bevor sie die Sandkatze bewundern konnten. Doch Ufuk hat sich inzwischen eingelebt und die Besucher des Grünen Zoo Wuppertal können immer öfter einen Blick auf ihn erhaschen.

Zoo in NRW: Ufuk zeigt sich den Besuchern

Auf Facebook berichtet der NRW-Zoo, dass Ufuk sich bereits seit zwei Wochen auf die „neugestaltete Außenanlage des Kleinkatzenhauses“ traut. In den sozialen Medien wurden Bilder von den ersten Erkundungstouren der Sandkatze geteilt – was in den Kommentaren natürlich für große Begeisterung sorgt.

In den Kommentaren finden sich Aussagen wie: „Was ist das für ein hübscher Kater“, „Ist der zuckersüß“ oder auch „Du bist so hübsch, Ufuk“. Kein Wunder, denn bei den großen Kulleraugen von Ufuk kann man wirklich nur dahinschmelzen. Zudem ist die Sandkatze deutlich kleiner als ihre domestizierten Artgenossen, was den Niedlichkeitsfaktor nur noch mehr steigen lässt.

Sandkatze gilt in einigen Ländern bereits als ausgestorben

Bis jetzt lebt Ufuk alleine. Wie der NRW-Zoo auf Facebook berichtet, ist das für die Sandkatze kein Problem, da diese Tiere in der freien Natur „überwiegend einzelgängerisch“ leben. Trotzdem ist für die Zukunft geplant, dass Ufuk eine Mitbewohnerin bekommt. Mit den beiden Sandkatzen möchte der Zoo die Zucht dieser Tierart wieder aufnehmen.

Die Sandkatze wird aktuell auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als „nicht gefährdet“ eingestuft. Der NRW-Zoo betont jedoch, dass man sich auf diese Einschätzung nicht zu sehr verlassen sollte, da verlässliche Populationsschätzungen fehlen.

Da viele wichtige Daten noch ausstehen, kann nicht genau eingeschätzt werden, ob die Arabische Sandkatze gefährdet ist oder nicht. Auf Facebook erklärt der Zoo in NRW, dass man vermutet, die Sandkatze sei in Israel, Pakistan und dem Jemen bereits ausgestorben.