Abschied steht kurz bevor – Zoo-Besucher in NRW erfahren es jetzt

Wer dem Grünen Zoo Wuppertal in NRW aktuell einen Besuch abstattet, der wird in der Anlage am Großkatzenhaus eine Überraschung erleben. Dort haust aktuell tatsächlich ein Roter Panda. Und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als „Jinjin“, die Tochter von Mutter „Uma“.

Doch was macht Jinjin dort? Warum ist sie nicht bei den anderen Pandas? Der Zoo in NRW hat die Antwort und die wird vielen Besuchern vermutlich nicht gefallen.

Zoo in NRW siedelt Nachwuchs um

„Nanu, sitzt da etwa ein Roter Panda in der Anlage am Großkatzenhaus? Wer in den letzten Tagen durch den Grünen Zoo spaziert ist, hat es vielleicht schon gemerkt: ‚Jinjin‘, unser im vergangenen Jahr geborener Roter Panda-Nachwuchs, ist vorübergehend dorthin umgezogen.“ Und dafür gibt es laut Zoo einen guten Grund.

Jinjin ist mittlerweile 14 Monate als und nicht mehr auf ihre Mutter angewiesen. Sie zeigt mit ihrem Verhalten deutlich, dass sie nun bereit ist, für sich selbst zu sorgen und ihren eigenen Weg zu gehen. In der Wildnis würde sie jetzt ihre Mutter verlassen und nach einem geeigneten Revier für sich suchen. Der Zoo versucht, dieses natürliche Verhalten nach Möglichkeit zu unterstützen.

Zoo in NRW plant Umzug

Vorübergehend lebt Jinjin deshalb jetzt in einem anderen Gehege. Doch schon bald soll sie den Zoo ganz verlassen und im Rahmen des EAZA Ex-situ Programms (EEP) an einen anderen Zoo vermittelt werden, um dort für Nachwuchs zu sorgen. Wann genau das so weit sein wird, wurde bisher noch nicht bekannt gemacht. Daher sollten Besucher die womöglich letzte Chance nutzen, um ihren Lieblings-Panda ein letztes Mal zu besuchen.

Übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat: Uma hat Anfang Juli bereits erneut Nachwuchs bekommen (wie bereits berichtet). Allerdings hält sich das Kleine derzeit noch in der Wurfhöhle auf und ist deshalb noch nicht zu sehen. Doch auch das wird sich bestimmt bald ändern. Man darf also gespannt bleiben.