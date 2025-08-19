Zoo in NRW zeigt Bilder aus Gehege – Überwachungskamera hielt alles fest!

Sei es in Münster, Köln, Bochum oder Wuppertal – in den Zoos in NRW ist immer etwas los: Überall flitzen Kinder und Erwachsene von Gehege zu Gehege und staunen über die kleinen und großen Tiere. Kein Wunder, denn dort ist immerhin ständig etwas geboten.

Doch was nun ein Zoo in NRW öffentlich macht, dürfte einige Wellen schlagen. Hinzu kommt: Die Überwachungskameras haben alles aufgezeichnet.

Zoo in NRW: Blick ins Gehege löst Schnappatmung aus

Pinguine, Otter, Aras und die anderen Tiere suchen einen Gefährten für ihr gemeinsames Leben. Das garantiert nicht nur einige Kuschel-Einheiten, sondern auch den Arterhalt. Doch nicht jedes Lebewesen findet sofort einen Partner. Und genau an dieser Stelle greift ein Zoo in NRW ein – der Zoo in Wuppertal organisiert nämlich eine „Single-Börse für Hyazinth-Aras“.

Dazu kommen „alleinstehende Vögel aus verschiedenen europäischen Zoos“ in die NRW-Stadt, um ihren Partner inmitten einer großen Gruppe selbst auszusuchen. Und jetzt ist klar: Amor hat erneut zugeschlagen.

Zwei Vögel haben sich nämlich (erneut) verliebt und inzwischen Nachwuchs bekommen. Gleich zwei Hyazinth-Ara-Küken schlüpften pünktlich zum diesjährigen Welt-Papageien-Tag. Besucher bekommen diese zwar nicht direkt zu sehen. Dafür macht der Zoo jetzt aber die Schwarz-weiß-Bilder aus einer Überwachungskamera öffentlich.

Die bunten Vögel mit dem charakteristischen blauen Gefieder haben in dem Zoo in NRW bereits zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Laut den Mitarbeitern entwickeln sich die Küken gut. Außerdem kümmern sich die gefiederten Eltern super um den Nachwuchs und „füttern ihn regelmäßig“.

Tier-Fans sind begeistert: „Großartige Neuigkeiten“

Kein Wunder, dass die vielen Tier-Fans ganz aus dem Häuschen sind. So schreibt eine Userin auf Instagram: „Das sind ja großartige Neuigkeiten.“ Auch eine andere Nutzerin freut sich: „Willkommen im Leben.“ Auch ein anderer Tier-Fan textete: „Glückwunsch!“

Wann die kleinen Vögel ihr warmes Nest verlassen und herumfliegen, ist noch ein Geheimnis. Die Besucher müssen sich wohl in Geduld üben.