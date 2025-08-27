Zoo in NRW stellt Reinigung in Gehege ein – nach diesem Video ist alles klar

Was spielt sich nur hinter den Scheiben ab? Das dürfte sich der ein oder andere Besucher in einem Zoo in NRW in den letzten Wochen vermehrt gefragt haben, gab es hier doch in einem Bereich plötzlich nur noch einen eingeschränkten Blick ins Gehege.

Dabei handelt es sich um den Wuppertaler Zoo. Hier bekamen Besucher in letzter Zeit nur wenig von den Königspinguinen zu sehen. Und das aus gutem Grund, wie der NRW-Tierpark jetzt freudig auf seiner Facebook-Seite verkündet.

NRW-Zoo lässt Bombe platzen

Hinter den ungereinigten Scheiben gibt es seit einigen Wochen bereits ein niedliches Treiben, genauer seit dem 8. August. Denn hier soll nur kurz nach dem ersten Nachwuchs am 30. Juli in kürzester Zeit ein weiteres Küken bei den Kaiserpinguinen geboren worden sein.

„Wir bitten um Verständnis, dass die Sicht auf die Pinguine aktuell eingeschränkt sein kann: Um die Kükenaufzucht nicht zu stören, werden die Sichtscheiben derzeit nicht gereinigt“, lässt der NRW-Zoo deshalb jetzt verlauten. Doch teilt er auch erste Aufnahmen des winzigen Kükens.

Besucher im Zuckerschock

Wie der Wuppertaler Zoo außerdem verrät, werden Königspinguine recht kurios ausgetragen. So bauen die Tiere kein Nest, sondern tragen ihr einzelnes Ei auf den Füßen und schützen es mit ihrer Bauchfalte. Mit dem Tragen wechseln sich Männchen und Weibchen ab. So verfahren sie in den ersten Wochen auch mit dem Küken und spenden ihm noch die nötige Wärme. Besucher sollten sich also auch aufgrund dieser Info nicht wundern, falls sie den niedlichen Nachwuchs nicht zu Gesicht bekommen.

Die geraten ob dieser Neuigkeit in der Kommentarspalte des Zoos in NRW aber trotzdem direkt ins Schwärmen. „Ist das ‚Kleine‘ süß. Herzlichen Glückwunsch an euch und viel Gesundheit für die 2 Jungtiere!“, freut sich eine Frau. „Was für ein süßes kleines Baby“ und „Wie niedlich“ geraten auch andere ins Schwärmen. Viele dürften es jetzt kaum erwarten können, bis sie auch selbst bei einem Zoo-Besuch den niedlichen Nachwuchs aus nächster Nähe sehen können.

