Trauriger Todesfall in NRW-Zoo – „Er wird uns fehlen“

Es wird an der einen Ecke getrötet, an der anderen wird miaut – und wieder woanders steht eine ganze Horde von kleinen Zoo-Fans vor den Gehegen und schauen mit großen Augen den Pinguinen zu. Kein Wunder, dass viele in solche Highlight-Orte gehen, immerhin kann man nicht nur allerlei Vierbeiner und Vögel beobachten, sondern eben auch allerlei erleben.

Doch nicht nur die Zoo-Besucher in NRW werden älter, sondern eben auch die tierischen Bewohner – und nun müssen sich die Fans von einem verabschieden. Es ist ein Adé für immer.

Wolf Gimili ist tot: Zoo in NRW trauert

Denn derzeit herrscht vor allem im Allwetterzoo Münster große Trauer, denn Wolf Gimili ist tot. Eigentlich sollte der zehn Jahre alte Rüde nur unter Narkose untersucht werden, weil es eine Veränderung an seinem Gebiss gab. Doch beim Aufwachen kam es offenbar zu einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch – Gimli starb urplötzlich! Sein Körper wurde direkt zur Pathologie gebracht, um die genaue Todesursache zu klären.

++ Auch spannend für dich: Besucher müssen genau hingucken – neue Tierart im NRW-Zoo ++

Für viele Zoo-Besucher aus NRW ist die Nachricht ein Schock, denn Gimli war längst ein Publikumsliebling. Mit seinem hellen Fell war er leicht von seiner Gefährtin Morane zu unterscheiden, die ein graues Fell hat. Und gemeinsam bildeten sie über Jahre hinweg ein eingespieltes Duo, das viele Gäste immer wieder anzog. Jetzt bleibt Morane allein zurück. Kein Wunder, dass sich der Zoo tief betroffen: „Wir sind sehr traurig über den Verlust von Gimli. Er wird uns fehlen“, heißt es so in einem Facebook-Beitrag.

Zoo-Fans zeigen sich tief bestürzt

Und nicht nur die Pfleger aus dem Allwetterzoo in Münster sind tief bestürzt, sondern eben auch die vielen Besucher. So schreibt eine Userin: „Oh nein, wie traurig. Erst letzte Woche habe ich ihn noch gesehen, das tut mir so leid für Morane und für die Pfleger.“ Auch ein anderer meint: „Mein aufrichtiges Mitgefühl für den Verlust.“

Hier kannst du noch weitere Kommentare lesen:

„Run free, Schönheit“

„Wie traurig. Letzte Woche habe ich mich noch so gefreut, dass ich die beiden mal zusammen vor die Kamera bekommen habe.“

„Tut mir leid, ich mag Wölfe!“

„Komm gut im Wolfshimmel an, du unglaubliche Schönheit“

„R.I.P. liebe Fellnase“

Mehr News aus NRW:

Somit ist klar: Viele werden den Wolf aus dem Zoo in Münster vermissen – bleibt abzuwarten, wie es nun mit seiner einsamen Gefährtin weitergeht …