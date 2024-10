Zoo in NRW: Wilde Szenen im Tiger-Gehege – Kamera fängt alles ein

Ein Zoobesuch ist für Besucher oftmals eine spannende Angelegenheit. Wo sonst hat man die Chance, Tiger, Elefanten oder Erdmännchen zu sehen und während ihres Alltags zu beobachten? Es gibt aber Dinge, die bekommen die Besucher nicht immer mit. In einem Zoo in NRW gab es jetzt im Tiger-Gehege wilde Szenen.

Zum Glück hat eine Kamera alles eingefangen. Was auf den Bildern zu sehen ist, ist wirklich ein unglaubliches Schauspiel.

Zoo in NRW: Kamera fängt wilde Szenen im Tiger-Gehege ein

Heutzutage haben Zootiere oftmals ein besseres Leben als noch vor ein paar Jahrzehnten. Die Tiere werden häufig nicht mehr in kleinen Käfigen, sondern in weitläufigen Gehegen gehalten. Auch für die Besucher ist es immer wieder ein schöner Anblick, die Tiere in Aktion zu sehen. In einem Zoo in NRW ging es aber im Tiger-Gehege nun ordentlich zur Sache. Zum Glück hat eine Kamera alles festgehalten.

Denn hier tollt und rauft der Nachwuchs von Tigerdame Raya wild durchs Gehege. Für Außenstehende könnte es beinahe wie ein Kampf aussehen. Aber weit gefehlt. „Die Kleinen üben mit ihrem Spielverhalten bereits für den ‚Ernst des Lebens‘. Das Kräftemessen untereinander formt Charaktere und Fertigkeiten, die sie irgendwann einmal gebrauchen können, wenn sie groß sind“, erklärt der Allwetterzoo Münster auf seiner Facebookseite. Zudem lädt er die Besucher ein, etwas Zeit mitzubringen und sich selbst ein Bild von diesem tollen Schauspiel zu machen.

Müssen die Tigerbabys den Zoo verlassen?

Auch die Fans sind begeistert und freuen sich mit dem Zoo in NRW über diese tollen Bilder. Unter den Kommentaren heißt es unter anderem: „Hey, die Tigerbabys sind richtig groß geworden. Hut ab!“ oder auch „Danke für die schönen Bilder und die Info“.

Eine Followerin macht sich aber bereits über die Zukunft Gedanken und fragt: „Was passiert mit den Jungtieren, wenn sie ausgewachsen sind? Bleiben sie im Zoo?“ Der Allwetter Zoo Münster hat dazu eine klare Ansage: „Was genau passieren wird, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Allerdings sind die Gehege nicht groß genug, um auf Dauer sechs ausgewachsene Tiger zu beherbergen. Der Verbleib und Zeitpunkt werden in enger Absprache mit dem EAZA Ex-situ Programm entschieden werden.“

Aber bis die Jungtiere groß sind, ist ja glücklicherweise noch etwas Zeit.

