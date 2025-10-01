Gefahr auch für Menschen! Tierpark im Ruhrgebiet schließt Tierhaus

Der Besuch im Zoo in NRW ist für viele ein beliebter Ausflug – doch aktuell müssen Gäste des Recklinghausener Tierparks auf das Vogelhaus verzichten. Nach der Entdeckung eines gefährlichen Erregers bleibt dieser Bereich vorsorglich geschlossen.

Für gesunde Menschen ist dieser zwar nicht gefährlich, doch immunschwache Besucher oder Mitarbeiter könnten schwer erkranken. Wie der NRW-Tierpark die Situation einordnet und welche Maßnahmen ergriffen wurden, erfährst du hier.

Konsequenzen für Besucher und Mitarbeiter

Im Tierpark bleibt das Vogelhaus vorerst geschlossen. Grund dafür ist der Erreger Mycobacterium avium, der bei einer routinemäßigen Untersuchung entdeckt wurde. Es handelt sich um die sogenannte Vogel-Tuberkulose. Nach Rücksprache mit dem Kreis-Veterinäramt wurde das Haus umgehend für Besucher gesperrt.

Mitarbeiter im Vogelhaus tragen ab sofort Schutzkleidung. Dies dient als Vorsichtsmaßnahme, da die Vogel-Tuberkulose für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein Risiko darstellt. Die Schließung erfolgt, obwohl der Erreger für gesunde Menschen nicht gefährlich ist.

Tierhaus bleibt vorerst geschlossen

Der Tierpark betont, dass die Schließung aus Sicherheitsgründen unvermeidlich war. „Auch wenn hier Tiere betroffen sind, geht es uns vor allem um den Schutz der Menschen“, erklärt der Tierparkleiter. Das Hauptaugenmerk liegt darin, Besucher und Mitarbeiter vor möglichen Ansteckungen zu schützen.

Das restliche Gelände bleibt weiterhin regulär geöffnet. Andere Bereiche des Tierparks sind vom Erreger nicht betroffen. Wie lange das Vogelhaus geschlossen bleibt, bleibt unklar. Die Wiedereröffnung wird rechtzeitig bekanntgegeben. Der Tierpark führt derzeit weitere Schritte mit den Veterinären durch. Details zum weiteren Vorgehen werden je nach Fortschritt der Untersuchungen beschlossen.

Wiederholter Vorfall im Tierpark

Ähnliche Spuren des Erregers wurden bereits im November 2023 entdeckt. Damals waren jedoch keine lebensfähigen Bakterien nachweisbar. Deshalb durfte das Vogelhaus damals ohne Bedenken wieder öffnen.