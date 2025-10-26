Zoo in NRW warnt Besucher – für Tiere könnte es gefährlich werden

Ein Ausflug in den Zoo ermöglicht es Besuchern, heimischen und exotischen Tieren ganz nahe zu kommen. Einige friedliche Tiere lassen sich – je nach Regelung im Zoo – sogar streicheln oder füttern.

Doch genau da müssen Zoo-Besucher ganz besondere Vorsicht walten lassen. Was als liebevolle Geste gemeint ist, kann schnell zu einer großen Gefahr für die Tiere werden. Ein Zoo in NRW sah ich kürzlich gezwungen, ein Machtwort zu sprechen.

NRW-Zoo warnt vor großer Gefahr

Wenn im Herbst das Laub von den Bäumen fällt, zusammen mit Kastanien oder Eicheln, dann könnten große wie kleine Zoo-Besucher vielleicht auf die Idee kommen, diese „Baum-Abfälle“ als Futter für die Tiere zu verwenden. Andere bringen sogar Essensreste von Zuhause mit, die sie an die Tiere verfüttern wollen. So wie die Leute, die es sich nehmen lassen, altes Brot mit auf den Spaziergang am Teich zu nehmen, um die Enten zu füttern. Sie ahnen nicht, wie gefährlich das sein kann.

Der Tierpark Hamm hat solche Szenen nun das ein oder andere Mal zu oft gesehen. „Bitte nicht füttern!“, mahnt der NRW-Zoo deshalb auf Facebook und Instagram.

„Aktuell kommt es leider häufig vor, dass Laub, Pflanzen, Kastanien, Eicheln oder sogar mitgebrachtes Obst und Gemüse an unsere Tiere verfüttert wird“, schildert der Tierpark Hamm das Problem. „Wir bitten euch dies nicht zu tun! Unsere Tiere können davon schwere Koliken bekommen. Zum Füttern eignet sich unser spezielles Wildfutter, das an alle Huftiere gegeben werden kann – Ausnahme sind die Esel und Ponys.“

Zoo-Besucher sind sich einig: „Sehr traurig“

In den Kommentaren auf Facebook bekommt der NRW-Zoo viel Zuspruch für seine deutlichen Worte. „Manche kommen halt nicht drauf, dass es verboten ist“, schreibt ein Nutzer. Er vermutet, dass einige Besucher beobachten, wie Tiere das Laub essen, das von den Bäumen in ihren Gehegen fällt, und sich dann keiner Schuld bewusst sind, wenn sie den Tieren selbst irgendwelche Laubblätter hinhalten. Andere fordern den Zoo aktiv zum handeln auf. „Ihr solltet am Eingang ein riesen Schild machen“, schlägt ein Nutzer vor.

Aber auch Eltern mit Kindern werden in die Pflicht genommen. „Leider finden es Erwachsene immer süß, wenn ihre Kinder was auch immer füttern. Sehr traurig“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Wir waren gestern mit unserem Enkelkind im Park. Wir sahen immer wieder Kinder, die Tiere mit Laub / Blättern gefüttert oder gelockt haben. Die Eltern standen daneben und schauten zu. Schade!“