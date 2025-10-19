NRW-Zoo erlebt traurige Szenen – für ein Tier brach die Welt zusammen

Traurige Tiergeschichten sind oftmals die Geschichten, die die Menschen so wirklich zu Tränen rühren. Eine solche kommt in diesen Tagen aus einem NRW-Zoo. Denn dort musste ein Tier einen echten Schicksalsschlag hinnehmen.

Konkret geht es um Borneo-Gibbon-Oma Franziska. Die alte Affen-Dame lebt im Tierpark in Hamm und ist dort eine echte Ikone geworden. Doch derzeit geht sie durch eine schwere Zeit. Denn die Affen-Dame hat ihren Partner, mit dem sie lange in dem NRW-Zoo gelebt hat, verloren.

Trauriges Schicksal in NRW-Zoo

Seit knapp 30 Jahren verzauberten die beiden Borneo-Gibbons den Tierpark Hamm. In der westfälischen Stadt sind die beiden seit Mitte der 90er Jahre Seite an Seite gegangen. Zusammen haben Franziska und Franz viel erlebt. Mitte September folgte dann aber der große Schock: Franz ist mit knapp 60 Jahren verstorben.

Seither muss sich Franziska alleine herumschlagen, wie der Tierpark Hamm auf den sozialen Medien mitgeteilt hat. „Auch sie hat getrauert, mittlerweile hat sie sich an ihr Single-Leben gewöhnt. Sie beobachtet häufig ihre Nachbarn, die Paviane, Trompeterhornvögel und Weißhandgibbons“, hießt es auf Facebook.

Der alten Affen-Dame würden vor allem die Kuscheleinheiten mit Franz fehlen. „Als Ersatz hat sie ein großes Kissen und eine Decke im Gehege. Aber auch von unseren Tierpflegern bekommt Franziska nun noch mehr Aufmerksamkeit“, so der Tierpark Hamm weiter. In dem NRW-Zoo wird sich also bestens um Franziska gekümmert.

Neuer Partner für Franziska?

Zusammen haben Franziska und Franz schon eine Menge erlebt. Beide sollen um 1968 geboren sein und „lebten seitdem in verschiedenen zoologischen Einrichtungen in Asien und Deutschland, bis sie in den 90er Jahren zu uns gekommen sind“, schreibt der Tierpark Hamm. Seit knapp 30 Jahren lebten die beiden Borneo-Gibbons also in dem NRW-Zoo.

Weitere News:

In den Kommentaren unter dem Post nehmen die User gleichermaßen Abschied von Franz und senden Unterstützung für Franziska. Ein User fragt sich jedoch: „Warum muss sie alleine bleiben?“. Ob sie in dem Alter jedoch noch einen neuen Partner an ihrer Seite akzeptieren würde?