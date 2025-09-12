Brisante Szenen im Raubtier-Gehege! Besucher schauen in NRW-Zoo gebannt nach oben

Die Tierwelt überrascht immer wieder mit skurrilen und faszinierenden Ritualen. Der Seepferdchen-Papa brütet den Nachwuchs in einer Bauchtasche aus, beim Anglerfisch verschmilzt das Männchen mit dem Weibchen, und bei einigen Vogelarten beeindrucken die Männchen mit kunstvoll eingerichteten „Balz-Häuschen“. Auch in einem Zoo in NRW gibt es derzeit ein außergewöhnliches Schauspiel zu beobachten.

Die Paarung der Fossas im Tierpark Hamm sorgt für brisante Szene im Gehege. Diese seltenen Raubtiere zeigen ein Verhalten, das nicht nur spannend anzusehen, sondern auch biologisch hochinteressant ist. Kein Wunder, dass viele Besucher interessiert nach oben schauen.

Besucher schauen im NRW-Zoo nach oben – es passiert auf dem Baum!

Von September bis November dauert üblicherweise die Paarungszeit der Fossas. Auch im Tierpark Hamm nutzen die Fossas – die Art stammt ursprünglich aus Madagaskar – für ihre Fortpflanzung sogenannte Paarungsbäume. Das berichtet der NRW-Zoo auf seiner Facebook-Seite.

Zunächst sucht sich das Weibchen einen möglichst auffälligen Ast aus, den es für einige Tage besetzt. Diese Wahl ist entscheidend, denn hier wird der gesamte Paarungsprozess stattfinden. Besucherinnen und Besucher des NRW-Zoos erleben, wie das Weibchen aus sicherer Höhe die dramatischen Kämpfe der Männchen beobachtet, die sich am Fuß des Baumes einen erbitterten Wettstreit um das Paarungsvorrecht liefern.

Paarungsakt kann drei Stunden dauern

Nur das stärkste Männchen schafft es schließlich, den Baum zu erklimmen – doch selbst dann ist der Wettstreit nicht zwangsläufig vorbei. Das Weibchen entscheidet nämlich eigenständig, ob es den Sieger akzeptiert. In etwa 25 Prozent der Fälle verjagt das Weibchen das Männchen, obwohl dieses sich zuvor gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat.

Der eigentliche Paarungsakt, der auf dem Ast stattfindet, lässt die Besucher im Tierpark Hamm neugierig nach oben blicken. Die Kopulation kann mehrere Stunden dauern, wobei die längste jemals beobachtete Paarung die Drei-Stunden-Marke überschritt.

Nach der Paarung kommt es häufig zum sogenannten „Hängen“, bei dem die beiden Tiere kurzzeitig aneinander gebunden bleiben. Dieses Verhalten, das auch bei Hunden bekannt ist, hat sich möglicherweise entwickelt, um die Befruchtungschancen zu maximieren und andere Männchen fernzuhalten. Ob es auch in diesem Zoo in NRW zu beobachten sein wird? Wir dürfen gespannt sein. „Na, das geht ja delikat zu bei den Fossas“, kommentiert auf Facebook eine Tierpark-Besucherin die Schilderungen.

Fossa-Weibchen paaren sich in der Regel mit mehreren Männchen, um den genetischen Erfolg des Nachwuchses sicherzustellen. Pro Wurf können bis zu sechs Jungtiere geboren werden. Nach der Paarung übernehmen die Weibchen allein die Aufzucht des Nachwuchses.