Ausflug am langen Wochenende? Diese Zoos in NRW ändern jetzt die Öffnungszeiten

Wer am langen Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) einen Ausflug in einen der zahlreichen Zoos in NRW plant, der könnte aufgrund geänderter Öffnungszeiten kalt erwischt werden.

Wie etwa der Zoo Dortmund mitteilt, gelten bereits seit dem 1. Oktober folgende Übergangsöffnungszeiten: 9.00 bis 17.30 Uhr. Diese haben bis einschließlich Halloween (31. Oktober) Bestand. Der Kassenschluss ist jeweils um 17.00 Uhr. Auch der Tierpark und das Fossilium Bochum hat im Oktober geänderte Öffnungszeiten. „Ab Oktober sind wir täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr für euch da – auch an Feiertagen!“, verkündet der Zoo auf Facebook.

Wie sieht es bei den anderen Zoos in NRW aus?

Zoos in NRW schließen früher

Auch die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ändert im Oktober die Öffnungszeiten und schließt nun eine halbe Stunde früher um 18.00 Uhr, am 31. Oktober bereits um 17.00 Uhr.

Der Duisburger Zoo hat den Wechsel von Sommer- zu Winteröffnungszeiten anders geregelt – ohne Übergang. Hier startet die Wintersaison am 31. Oktober und geht bis zum letzten Februartag. Der Zoo schließt dann bereits um 16.30 Uhr, die Tierhäuser jeweils eine halbe Stunde und die Kassen eine ganze Stunde eher.

Geänderte Öffnungszeiten im Oktober in NRW-Zoos

Im Grünen Zoo Wuppertal beginnt die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober, dieses Jahr also am 26. Oktober. Dann werden die Öffnungszeiten nach hinten raus um eine Stunde gekürzt auf 9.00 bis 17.00 Uhr. Genauso auch beim Allwetterzoo Münster: Ab dem 26. Oktober schließt dieser ebenfalls um 17.00 Uhr.

Beim Tierpark Hamm wird ab dem 1. November auf Winterzeit umgestellt. Die Öffnungszeiten ändern sich von 9.00 bis 19.00 Uhr auf 9.00 bis 17.00 Uhr. Gleiches Spiel im Krefelder und im Kölner Zoo, hier gelten ebenfalls dieselben Zeiten.