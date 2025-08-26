Karin möchte ein letztes Mal in ihren Lieblings-Zoo in NRW – bei den Stachelschweinen passiert es

Ein letztes Mal den Lieblings-Zoo in ihrer Heimatstadt besuchen, mit dem sie viele schöne Erinnerungen verbindet – das war der letzte Wunsch von Karin. Der westfälische ASB-Wünschewagen machte ihr diesen Wunsch wahr und fuhr gemeinsam mit der todkranken Frau und ihrem Mann in den Tierpark nach Hamm.

Der Zoo in NRW hat einen besonderen Platz in Karins Herzen, die den Tierpark immer gerne mit ihrer Enkelin zusammen besuchte. Das Wünschewagen-Team erzählt in einem Bericht auf Facebook von dem Ausflug.

NRW: Karin wollte das letzte Mal ihren Lieblings-Zoo besuchen

Im Zoo angekommen, konnte Karin den Ausflug sichtlich genießen und schwelgte gemeinsam mit ihrem Mann in Erinnerungen. Die Lieblings-Erinnerung der sterbenskranken Frau: „wie ihre Enkelin früher immer ganz langsam, penibel und in aller Ruhe das Tierfutter zerbröselte“. Diese konnte arbeitsbedingt leider nicht mitkommen, war jedoch im Herzen dabei. „Heute gab es nicht nur leuchtende Kinderaugen, sondern auch leuchtende Erwachsenenaugen.“

Während des ganzen Tages machte Karins Ehemann immer wieder Schnappschüsse von den Zoo-Tieren. „So gab es tolle Nahaufnahmen vom ruhenden sibirischen Tigern, von kleinen Bennett-Kängurus, von einem Pfau mit weißem Gefieder im Baum und von der im Sonnenschein leuchtenden Krone des ostafrikanischen Kronenkranichs“. Und das Highlight? Das gab es bei den Stachelschweinen.

Vom Wünschewagen einen letzten Wunsch erfüllt bekommen

Karin durfte nämlich die Fütterung der Stachelschweine miterleben und dabei gleich noch selbst mithelfen: Sie gab den Tieren Äpfel und konnte sie dabei sogar streicheln! Dann gab es noch zwei Stacheln, die Karin mitnehmen durfte – einen für sich und den zweiten für ihre Enkelin.

Zum Abschluss machte Karin sich nach einer kurzen Eis-Pause noch auf die Suche nach den Erdmännchen. Anschließend ging es für die ganze Gruppe auch schon wieder nach Hause. Den Ausflug in den Zoo, der durch den westfälischen Wünschewagen ermöglicht wurde, wird Karin wohl immer im Herzen behalten.