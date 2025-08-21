Zoos in NRW im Preis-Check – und versteckte Spar-Tipps für Besucher

In NRW gibt es eine Vielzahl an Zoos und Tierparks. Jede Anlage hat ihre Vorzüge und ganz besonderen Highlights. Doch neben den Gehegen und den Tieren zählt für viele Besucher auch der Preis.

Und der variiert von Zoo zu Zoo zum Teil gehörig. DER WESTEN hat sich die bekanntesten Zoos in NRW mal angeschaut und einen Preisvergleich aufgestellt. An einigen Stellen lassen sich des Öfteren auch nochmal ein paar Euro sparen.

Zoos in NRW im Preischeck

Zunächst einmal hängt der Preis für das Tagesticket vom Alter einer Person ab. Erwachsene zahlen bekanntlich mehr als Kinder. Von den sieben NRW-Zoos, die wir uns näher angeschaut haben, ist der Zoo Dortmund und der Tierpark Bochum mit 10 Euro am günstigsten. Erwachsene zahlen für den Kölner Zoo mit 23 Euro am meisten.

Seit 2023 dürfen Kinder bis 15 Jahre kostenlos in den Grünen Zoo Wuppertal, danach zahlen sie den Erwachsenenpreis. Bis 3 oder 4 Jahre sind die meisten Tierparks kostenlos, doch danach variieren die Preise wieder deutlich auch für die kleinen Entdecker. In Bochum ist bei 5 Euro Schluss, während 11,50 Euro verlangt werden.

Hier ein Überblick über die Zoo-Preise in NRW für Erwachsene (Sommerzeit):

Zoo Dortmund: 10 Euro

Tierpark + Fossilium Bochum: 10 Euro

Zoo Duisburg: 20 Euro

Grüner Zoo Wuppertal: (ab 15 Jahren) 20 Euro

Zoom Gelsenkirchen: 21,50 Euro

Kölner Zoo: 23 Euro

Allwetterzoo Münster: 19,90 bis 27,90 Euro

Besonderes Ticketsystem im Allwetterzoo Münster

Der Allwetterzoo Münster hat das vielschichtigste Ticket-System. Hier können Besucher nicht nur sparen, wenn sie online buchen, sondern auch wenn sie möglichst früh buchen und je nachdem welcher Tag und welche Uhrzeit ist. Am günstigsten ist das Online Early-Bird-Ticket kurz vor Feierabend für 9,95 Euro. Es bleiben zur Besichtigung jedoch nur zwei Stunden bis der Zoo schließt. Am teuersten unterwegs sind Besucher, wenn sie sich ein Ticket an der Tageskasse für 27,90 Euro holen. Weitere Optionen sind das Online Clever-Ticket (22,90 Euro), das maximal 14 Tage, aber auch noch bis zu 24 Stunden vor dem Besuch online gebucht werden kann. Oder das Flex-Ticket (25,90 Euro), das jederzeit online gebucht und eingelöst werden kann, wann immer der Käufer es will.

Überhaupt gilt bei den meisten Zoos, dass Besucher beim Online-Kauf etwas sparen können. In Dortmund kann 1 Euro gespart werden, allerdings kommt man um die Ticketgebühren von 91 Cent nicht drumherum, so dass die Ersparnis fast marginal ist. In Bochum sind es sogar 96 Cent Gebühren.

Ein Online-Ticket für den Kölner Zoo beinhaltet immerhin einen kostenlosen Fahrausweis im VRS-Gebiet. Den gleichen Vorteil plus ein Ersparnis von 1 Euro gibt es im Wuppertaler Zoo. Hier sind die Tickets jedoch personalisiert und beim Einlass kann nach einem Lichtbildausweis gefragt werden.

SO kannst du Geld sparen

Die Eintrittspreise in Zoos und Tierparks sind oftmals vor allem von der Größe des Zoos abhängig. Die einfache Rechnung: umso kleiner ein Zoo, desto günstiger ist er meistens. So ist der Kölner Zoo mit 10.000 Tieren aus mehr als 850 Arten sehr groß. Nach eigenen Angaben leben dort so viele Tiere wie in kaum einem anderen Zoo in Deutschland. Zum Vergleich: der Zoo Dortmund hat 1.300 Tiere bei 190 Arten.

Die Kosten können können aber auch abhängig von Alter, Ermäßigungen, Familien- oder Gruppentarifen variieren. Zusätzlich bieten viele Zoos Jahreskarten an, was für Stammgäste interessant sein kann. Die Zoos und Parks bieten zudem häufig vergünstigte Tickets für Rentner, Studenten, Schulklassen und Menschen mit Behinderung an. Es lohnt sich zudem, auf Aktionen wie „Feierabendtickets“ oder reduzierte Wintereintritte zu achten.