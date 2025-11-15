NRW-Zoo nimmt Abschied von Besucher-Liebling – nach nur einem Jahr

Es wird gewuselt, getrötet und manchmal auch gezischt – in den Zoos in NRW ist immer (tierisch) etwas los. Kein Wunder, immerhin leben dort nicht nur kleine Vögel oder bunte Schmetterlinge, sondern eben auch riesige Elefanten oder gemütliche Giraffen.

Doch nun müssen sich die Fans vom Zoo in Wuppertal von einem Besucher-Liebling verabschieden – und das für immer …

Zoo in NRW: Roter Panda muss gehen – für immer

Im Grünen Zoo Wuppertal hieß es nämlich jetzt Abschied nehmen. Das junge Rote-Panda-Mädchen Jinjin hat ihre gewohnte Heimat in NRW verlassen und ist bereits auf dem Weg in den Welsh Mountain Zoo im Norden von Wales. Und die Tierpfleger verraten sogar eine besonders süße Familiengeschichte: Genau dort wurde auch ihre Mutter Uma einst geboren. Jinjin selbst hingegen kam am 21. Juni 2024 in Wuppertal zur Welt. Doch als Tier-Mama Uma im Juli 2025 wieder Nachwuchs bekam, war schnell klar: Für Jinjin wird es Zeit, selbstständig zu werden.

Deshalb lebte sie erst vorübergehend in eine „Anlage am Großkatzenhaus und später auf der Außenanlage der Orang-Utans“ – bis eben jetzt der große Schritt anstand und der Umzug offiziell wurde. Wie der Zoo weiter erklärt, ist dieser Umzug ganz natürlich. Auch in freier Wildbahn verlassen junge Rote Pandas in diesem Alter ihre Mutter, um ein eigenes Revier zu suchen. So versuchen die Pfleger aus NRW eben dieses Verhalten im Rahmen des EAZA Ex-situ Programms (EEP) nachzubilden – und das könnte langfristig sogar Grundlage für eine mögliche Auswilderungen sein.

Die Hoffnung ist groß: Gibt es bald Nachwuchs?

Übrigens: Im Welsh Mountain Zoo wartet bereits ein Männchen auf Jinjin. Die Hoffnung ist groß, dass die beiden bald selbst für Nachwuchs sorgen. Kein Wunder, dass auf diese Neuigkeit prompt zahlreiche Tier-Fans reagieren. So meint eine Userin unter dem Facebook-Beitrag: „Gute Reise und eine schöne Zeit im neuen Zoo, viel Glück, Jinjin.“ Auch eine andere fügt hinzu: „Alles Gute Dir, Jinjin.“

Für die Zoo-Fans gibt es aber trotzdem eine gute Nachricht: Ganz ohne Rote Pandas steht der Grüne Zoo nicht da. Uma, Liam und ihr erst vier Monate altes, putzmunteres Jungtier sind weiterhin in Wuppertal zu sehen – und sorgen dort weiterhin für jede Menge „Awww“-Momente.

