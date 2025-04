Zoo in NRW: Ärztin untersucht Neugeborene – dann entdeckt sie es

Erst vor wenigen Wochen verkündete der Grüne Zoo Wuppertal die freudige Nachricht: Nachwuchs bei den Pinselohrschweinen! Das Pinselohrschwein-Paar Sissi und Eberhart bekam erneut Nachwuchs. Am 6. April erblickten die süßen Vierlinge das Licht der Welt.

Nun stand die erste Untersuchung des Pinselohrschwein-Nachwuchses an. Die Tierärztin des Zoos warf zum ersten Mal einen Blick auf das Quartett.

Zoo in NRW: Ärztin untersucht Vierlinge

Seit der Geburt der vier Pinselohrschweine besteht die Rotte im Grünen Zoo Wuppertal nun aus insgesamt zwölf Tieren. Die Tierbabys erkunden als Nestflüchter schon seit kurz nach ihrer Geburt das Gehege und genießen mit ihren Eltern und Geschwistern die warme Frühlingssonne. „Unsere vier Pinselohrschwein-Jungtiere entwickeln sich prächtig“, freut sich der Zoo. Nun stand allerdings die erste Untersuchung durch die Tierärztin an. Dabei machte sie eine spannende Entdeckung…

Die Tierärztin konnte nämlich das Geschlecht der Jungtiere bestimmen! „Es handelt sich um drei männliche und ein weibliches Ferkel“, berichten die Tierpfleger stolz. Welche Namen die vier Pinselohrschweine tragen, haben sie allerdings noch nicht bekannt gegeben…

Jungtiere haben besondere Fellzeichnung

In einem Facebook-Video sieht man das Quartett in ihrem Gehege herumtollen. Die Neugeborenen sehen deutlich anders aus, als ihre älteren Familienmitglieder – denn das Fell hat eine ganz besondere Zeichnung. Jedes Pinselohrschwein hat ein individuelles Streifenmuster. „Dank der hellen Längsstreifen im Fell sind die jungen Schweine hervorragend getarnt“, erklärt der Grüne Zoo Wuppertal. Nach den ersten Lebensmonaten verschwinde das Muster aber wieder.

In der Natur kommen die Pinselohrschweine in Wäldern, Savannen und Sümpfen in West- und Zentralafrika vor. Die pinselartigen Haarbüschel an ihren langen, spitzen Ohren sind Grund für ihren besonderen Namen.