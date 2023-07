Da staunten die Pfleger im NaturZoo Rheine in NRW nicht schlecht…

Beim Blick ins Gehege der Varis – einer Lemurenart – bemerkten sie sofort, dass irgendetwas anders war als sonst. Doch was sich tatsächlich im NRW-Zoo zugetragen hatte, überraschte auch die erfahrenen Mitarbeiter.

Zoo in NRW: Pfleger staunen nicht schlecht

Im NaturZoo Rheine lebten bis 2019 nur männliche Varis. Dann traf jedoch erstmals ein Weibchen ein, die aus dem tschechischen Olomouc nach NRW umzog. 2022 kam ein weiteres Männchen aus dem Zoo Randers in Dänemark hinzu – und offenbar funkte es zwischen den beiden. Das Ergebnis überraschte die Tierpfleger jedoch sehr.

Beim Blick ins Vari-Gehege war nämlich plötzlich nicht nur ein neues Lemurenköpfchen zu sehen – sondern gleich drei auf einen Schlag! Das Pärchen hatte tatsächlich Drillinge bekommen. „Mehrlingswürfe – zumeist Zwillinge – sind bei Varis häufiger als bei anderen Lemuren“, gesteht der Zoo, betont jedoch: „Trotzdem sind Drillinge eine Besonderheit.“

Die drei kleinen Äffchen kamen bereits am 3. Juni zur Welt. Doch das bemerken die Pfleger nicht immer sofort. Varis tragen ihre Jungtiere für rund 100 Tage aus – doch nach der Geburt hängen die Kleinen nicht sichtbar am Fell der Mutter, sondern werden in Verstecken abgelegt.

Dafür gibt es extra mehrere Kisten im Vahi-Gehege. Nur weil die Mutter plötzlich ihr Verhalten änderte und die Pfleger die Tragezeit zurückrechneten, erhärtete sich der Baby-Verdacht.

Besucher sind begeistert

Erst nach einer Woche sahen die Pfleger erstmals den dreifachen Lemuren-Nachwuchs und teilte die besondere Nachricht sofort über die sozialen Netzwerke – zur Freude der Besucher auf Facebook und Instagram:

„Schon ausgiebig beobachtet. So süße kleine Racker. Mama hat alle Pfoten voll zu tun“

„Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten“

„Wie schön“

„Sie sind ja unfassbar hinreißend“

Varis stammen ursprünglich von der Insel Madagaskar. Dort sind sie jedoch durch Jagd und Lebensraumzerstörung von der Ausrottung bedroht. Daher ist die Drillingsgeburt im NaturZoo Rheine gleich ein dreifacher Grund zur Freude.