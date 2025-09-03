Zoo in NRW in Trauer – Besucher-Liebling ist tot

Der Allwetterzoo Münster trauert um einen besonderen Bewohner. Jakob, ein beliebter Rothals-Straußenhahn, ist gestorben. Trotz intensiver tierärztlicher Behandlungen sollten sich seine Gesundheitsprobleme nicht verbessern.

Nach sorgfältigen Überlegungen habe man entschieden, ihn in Narkose zu legen, um eine präzisere Untersuchung zu ermöglichen. Leider erlitt Jakob während des Eingriffs eine Komplikation, die er nicht überlebte.

Zoo in NRW würdigt Jakob

Jakob bleibt dem Zoo in NRW als fürsorglicher Tierpartner in Erinnerung, der große Hingabe an seine Henne Bonnie gezeigt hatte. Gemeinsam zogen die beiden mehrere Blauhals-Straußenküken groß. Der Allwetterzoo Münster widmete sich mit Jakob engagiert dem Schutz gefährdeter Arten, darunter auch der Nordafrikanische Rothalsstrauß.

Die Unterart, zu der Jakob gehörte, gilt in freier Wildbahn als gefährdet. Der Zoo in NRW setzt sich deshalb mit Nachzuchtprogrammen aktiv für den Erhalt dieser Art ein.

Zoo-Besucher trauern um Jakob

Viele Besucher und Mitarbeiter schätzten Jakob für seinen fürsorglichen Charakter.

„Wir haben ihn mal beim Hochzeitstanz gesehen, ein sehr beeindruckendes Erlebnis“, schreibt ein Tierfreund bei Facebook. „Mein aufrichtiges Beileid zu eurem traurigen Verlust“, ergänzt eine andere.

